PAINEL 07-06-2020

Política

As últimas semanas na política foram conturbadas pela queda de três decretos municipais que flexibilizavam abertura do comércio em Caratinga. Em algumas grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro buscam flexibilizar o isolamento, mas em Caratinga as autoridades buscam a aumentar o isolamento. Como é um tema debatido no mundo todo. Aqui não será diferente.

Saúde

O setor de saúde por outro lado é pressão pura. Os casos do vírus aumentaram substancialmente na região e o medo que ele se transforme em contaminação comunitária. A turma do setor sanitário está preocupadíssima com possível perda do controle da situação e o nível de stress aumentou com três mortes ocorridas e mais de 40 casos registrados.

Governo municipal

No governo do município de Caratinga, se por um lado tem o setor da saúde que luta para maiores restrições, como a secretária Jaqueline Marli, por outro lado tem o secretário de agricultura Alcides Leite, que recorreu ao comitê para o retorno da feira livre. Jaqueline e os membros do comitê querem evitar espaços que sugerem aglomerações, já Alcides vê que os agricultores da feirinha estão tendo tratamento diferenciado do comércio local, sendo apenas eles obrigados a ficarem fechados desde 17 de março.

Boa notícia

A boa notícia trata dos testes de nova vacina contra o covid-19 em mais de 2 mil brasileiros. Os testes criam a esperança que nos próximos meses podemos ter a cura definitiva por este mal sanitário que assola a humanidade. Sabemos que iremos superar, só não sabemos quando e com quantas vítimas.

Mérito

Parabéns a Polícia Militar, na pessoa do comandante Luciano, que vem prestando grande serviço ao povo mineiro na coordenação de conserto de respiradores. Com poucos óbitos em relação aos demais estados, Minas Gerais vem vencendo a pandemia com humildade e espírito de contribuição de todos os lados. ‘Libertas quae sera tamen’.

Humberto Luiz

Quem comemorou mais uma passagem de ano foi o chefe de gabinete do governo municipal, o decano do jornalismo, Humberto Luiz Salustiano Costa. Muito bem saudado pelos colegas nas redes sociais, Humberto recebeu do prefeito Dr. Welington adjetivos poucos ditos pelo chefe do executivo a alguém, já que Welington não é lá dado a muitos rodeios. Parabéns senhor Humberto, todo elogio é condizente pela história que fez na santa terrinha do São João do Caratinga.

Queda

Outro problema que vem acontecendo nos municípios e a queda vertiginosa de arrecadação. O presidente Bolsonaro, junto com ministro Paulo Guedes, já enviou recursos para cobrir as quedas de receitas, mas especialistas em recursos públicos dizem que apesar das grandes cifras anunciadas elas serão apenas 50% das reais necessidades. Caratinga na semana passada recebeu quase 1,3 milhões de reais para suprir parte das quedas. Menos mal!!!

Mercado Municipal

Se não bastasse os feirantes não terem o espaço público para venderem seus produtos todos os sábados, agora o secretário de agricultura Alcides Leite está preocupado com a possível paralisação da obra do mercado, que segundo o secretário está praticamente terminada. É que o secretário mandou no ano passado documentos das obras para aprovação do governo do estado, e até hoje a Secretaria de Infraestrutura não analisou a documentação, alegando dificuldades por conta do covid-19. Para Alcides, está sendo um banho de água fria no planejamento da Secretaria.

Mestre

Quem deve voltar a disputar um cargo no legislativo caratinguense é o ex-vereador João Roberto Leodoro, mais conhecido como ‘Mestre’. Nos bastidores analistas acreditam que Mestre terá dificuldades de retornar ao legislativo, não por conta de sua votação que sempre foi bem expressiva, mas pelo PTB, que segundo o setor, não estaria tão fortalecido como em eleições passadas, devendo fazer uma vaga e olhe lá.

Rominho Costa

O vereador Rominho Costa, possível pré-candidato do PV, concedeu entrevista exclusiva para o DIÁRIO de Caratinga na semana passada e ficou satisfeito com os comentários. Com 47 anos e casado há 21 com Cristiane Tebas, Rominho com dois mandatos no legislativo, poderá lançar seu nome pelo Partido Verde com apoio do ex-secretário de Estado Pedro Leitão. Nos bastidores os ventos vêm soprando a favor de Rominho. Será por que?

Zé do Carmo

O ex-presidente da Câmara Municipal de Caratinga, Zé do Carmo Fontes (PSDB), já foi convidado pelo DIÁRIO a conceder uma entrevista, mas pelo visto se mantém mais discreto como pré-candidato. Nos bastidores Zé do Carmo vem costurando alianças e seu nome poderá formar dobradinha com Dr. Giovanni ou Rominho Costa. Daí a cautela em falar no momento.

20

Com tantas ruas recebendo asfalto, o fato de que o serviço da prefeitura ainda não está nem na metade, deixou a classe política boquiaberta. Há quem diga que o asfaltamento do centro da cidade já teria causado um bom impacto na população devido a qualidade do serviço. O simples fato de ter mais ainda 23 ruas a serem beneficiadas, vem gerando forte tititi a favor da administração municipal.

PT

O partido dos trabalhadores, que no governo federal ficou 14 anos frente a administração e em Caratinga governou de 2009 a 2012, está pra lá de dividido quanto a candidatura neste ano. O vice-presidente do PT de Caratinga, Luciano Campos, vem se manifestando nas rodas política e diz que não está satisfeito com a condução do partido pelo atual presidente Dadinho. Para Luciano, falta transparência nos rumos políticos do PT na santa terrinha.

PT II

Para Luciano, a possível candidatura do ex-prefeito João Bosco Pessine é receosa e Dadinho não estaria observando essa realidade. Luciano quer lançar sua esposa Giuliane Campos como alternativa do partido, pouco acatada pelo presidente do PT local. As coisas tendem a esquentar no PT, o que não é diferente de anos anteriores.

Elói Beneducci

O orquestrador da política do PT local, o gaúcho Elói Beneducci, que foi coordenador da campanha vitoriosa do partido em 2008, anda sumido e longe das discursões políticas de Caratinga. Será que Elói concorda com “Pato Roco” e esquiva em manifestar? Ou será que está aguardando passar da pandemia para ter uma leitura melhor do cenário político no momento da decisão. O PT precisa da experiência dele ou não?

Dólar

A melhora no ambiente econômico americano, segundo o Departamento de Trabalho dos EUA, com a criação de 2,5 milhões de vagas no mês de maio, derrubando a taxa de desemprego de 14,7% para 13,3%, e um cenário político mais calmo no Brasil, levaram o real a mais uma semana positiva frente ao dólar. A moeda americana oscilou bastante nos últimos dias e dos últimos treze pregões, o dólar caiu em dez deles.

Dólar II

Desde que atingiu seu maior valor nominal na história, em 14 de maio, a R$ 5,97, chegando a bater no meio do dia nos seis reais, até o fechamento desta sexta-feira, caiu 17%. Nesta sexta dia 5, já abriu em forte queda e fechou abaixo dos 5 reais pela primeira vez desde o dia 26 de março. Na semana a queda foi de 7% (Fontes: jornais Valor Econômico e O Estado de São Paulo).

Café

Os contratos de café na em bolsa de Nova Iorque, oscilaram menos na última semana. Os para julho próximo, no balanço da semana, subiram 260 pontos. Compensaram parte do recuo da moeda americana, mas não anularam toda a queda do dólar frente ao real. Em reais por saca, fecharam hoje valendo R$ 652,82. Na sexta-feira (29/05) haviam fechado a R$ 679,98. Recuaram R$ 27,16 na semana.

Causas da queda

O recuo forte do dólar, o bom andamento da colheita no Brasil apesar das mudanças nos procedimentos de colheita e benefício, necessários para proteger a saúde dos trabalhadores nestes tempos de covid-19, mais as incertezas quanto ao tamanho da produção brasileira e o desempenho do consumo mundial neste ano de pandemia, derrubaram os preços no mercado físico de café na semana.

Travado

O mercado físico brasileiro praticamente não trabalhou na última semana. Os preços oferecidos aos lotes da atual safra 2019/2020 continuam em um patamar em que não encontram vendedores. Os produtores em sua grande maioria estão com as atenções voltadas para os trabalhos de colheita e benefício da nova safra. Saíram negócios com lotes da nova safra 2020/2021, principalmente da zona da Mata de Minas Gerais, e alguns poucos de outras regiões que tradicionalmente iniciam os trabalhos de colheita mais cedo.

CNC

O Conselho Nacional do Café confirmou com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que os recursos recordes de R$ 5,71 bilhões do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira para a nova safra 2020/2021, serão liberados antecipadamente, a partir da próxima semana. O CNC ressalta que com os recursos do FUNCAFÉ em mãos, não será necessário vender o café recém-colhido para honrar a folha semanal de pagamento dos serviços de colheita. Além disso, com esses recursos também será possível estocar entre 10 milhões e 13 milhões de sacas, evitando que entrem no mercado de imediato, não pressionando mais os preços nessa fase de intensificação de colheita.

Analisando

Com esses recursos liberados pelo setor financeiro que financia boa parte da colheita brasileira, mais a venda antecipada para entrega principalmente nos meses de julho, agosto, setembro e outubro de parte importante da nova safra, darão tranquilidade e condições para que os cafeicultores escoem a produção, de ciclo alto, ao longo dos 12 meses, julho de 2020 a junho de 2021, do novo ano-safra.

A bolsa de Nova Iorque

Do fechamento do dia 29 sexta-feira, até o fechamento de sexta, dia 5, subiu nos contratos para entrega em julho próximo 260 pontos ou R$17,16 por saca. Em reais, as cotações para entrega em julho próximo na bolsa fecharam no dia 29 a R$ 679,98 por saca, e sexta dia 5 a R$ 652,82. Sexta-feira, nos contratos para entrega em julho a bolsa de Nova Iorque fechou com alta de 75 pontos. Veja o quadro:

Mercado de Café safra 2019/2020