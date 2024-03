O SANGUE DO CORDEIRO PERFEITO

Duas coisas estavam nítidas na mente de Jesus naquela noite: – a primeira, que era a época de sacrificar o cordeiro, o que aconteceria no dia seguinte, no Templo; – a segunda: que tinha que ser um cordeiro sem defeito…

– David, meu filho, traga hoje o cordeiro perfeito para levarmos ao Templo!

– Sim, pai – e já estou alegre com nossa viagem à Jerusalém. Obrigado por levar a nós todos a cada ano. Verei meus amigos, e estaremos adorando o nosso Criador.

Assim, cada família descendente de Jacó, filho de Abraão, cumpria o ritual anual de peregrinar ao Templo, para agradecer pelo perdão dos pecados cometidos naquele ano.

Na verdade, o crime maior era o de LESA-MAJESTADE: o Criador não era apenas aquele que tinha dado início a tudo o que existe. Ele reinava sobre tudo – ele era o rei, o Rei do Universo. Quando isso não era observado, onde Ele não tivesse sido reconhecido como rei, essa falta maior, esse crime fora cometido.

Mas, havia mais na história: há mais de mil anos os descendentes de Jesus tinham sido libertos da escravidão egípcia! Naquela terra eles tinham perdido todos os direitos, e foram forçados a serem escravos do Faraó egípcio.

Tiveram de servir a este como se ele fosse o rei deles – um rei escravizador, que usurpava todos os direitos do ser humano. O cordeiro que cada família israelita sacrificou naquela última noite – e tinha de ser perfeito também – o sangue daquele animal fora pichado nas colunas da porta da casa, e o anjo da morte não entrou para matar o primogênito, como ele fez nos lares egípcios.

Duas coisas estavam claras na mente de Jesus naquela noite na última Ceia: a primeira, que tinha chegado a época de se sacrificar o cordeiro pelos pecados de cada um do seu povo – o que aconteceria no dia seguinte, no Templo. A segunda: que tinha que ser um cordeiro sem defeito…

Um cordeiro sem mácula!

Ao levantar o cálice, Jesus disse: – Este é o cálice da nova aliança no MEU sangue!

Ao erguer o pão, ele afirmou: – Este é o MEU corpo, partido por vocês, para o perdão dos seus pecados.

Estamos na Semana Santa.

Amanhã será o dia anterior à crucificação de Jesus.

Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo – como falou João Batista, o último profeta, e que Caratinga honra em seu nome.

Cordeiro perfeito, sem mácula – sem manchas, sem pecado!

Este é Jesus.

Que seja uma sexta feira totalmente diferente!

Lembre-se do que realmente aconteceu.

Lembre-se que o sacrifício foi em amor puro, que se entrega pelos outros.

Que nada possa atrapalhar sua visão e compreensão!

– Ele morreu por mim, por meus pecados! E eu quero perdoar a todos, mesmo ao meu inimigo, aquele que me fez mal

Diga: – Sim, eu perdoo a ele também. O sangue de Jesus é suficiente para arrancar o ódio do meu coração.

– Obrigado, Senhor Jesus, pela tua entrega por mim, pelos meus pecados!

– Ajuda-me a viver uma vida que honra este teu sacrifício por mim!

E FELIZ PÁSCOA a todos!

Rev. Rudi Augusto Krüger – Diretor, Faculdade Uriel de Almeida Leitão; Coordenador, Capelanias da Rede de Ensino Doctum – UniDoctum; E-mail: [email protected]