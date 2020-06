O novo estádio do Galo pode potencializar seu maior patrimônio

Ainda em construção, a Arena MRV, futura casa do Galo, tem tudo para se tornar uma grande arma do clube para as próximas temporadas. Claro, o que ganha jogo é time bom o suficiente para chegar no gol, mas não dá pra descartar a diferença que faz um estádio lotado e torcida empurrando durante os 90 minutos. O Independência cumpriu bem seu papel, e agora a torcida poderá se aconchegar em seu próprio estádio para voltar a ver o time no topo da tabela.

Único mineiro na primeira divisão do futebol nacional, o Galo vive bons momentos no que diz respeito a contratações e bons investimentos para o futuro. Além disso, o número de sócios vem aumentando consideravelmente nas últimas semanas. Agora, o objetivo é levar as boas expectativas para o campo e ganhar força para seguir crescendo. Não será fácil se distanciar do Cruzeiro, muito menos em títulos, mas a fase do rival pode contribuir para o fortalecimento do alvinegro.

Em meio a desconfianças da torcida, principalmente em relação ao presidente Sette Câmara, a euforia é inevitável. O recomeço pode ser muito bom neste lado da Pampulha, enquanto o outro vive com medo.

Matheus Soares