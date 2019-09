O Encontro Vocacional Concepcionista

Mons. Raul Motta de Oliveira

Membro da Academia Caratinguense de Letras

Os dias 17 e 18 deste mês de agosto foram diferentes no Mosteiro Nossa Senhora do Rosário e São José, em Caratinga, MG. Um bom número de vocacionadas, jovens e adultas, encheu de alegria o claustro. O coro (parte anexa à Capela, diante do Santíssimo Sacramento, onde as monjas participam das cerimônias litúrgicas e das orações em comum, separada da capela por uma grade) não comportava todas as candidatas, precisando algumas ficarem na Capela, junto do povo.

A maioria chegou de véspera, na sexta-feira, dia 16.

A fim de trabalharem na cozinha e deixarem as Irmãs mais livres para estarem junto às vocacionadas, ofereceram-se: a Irmã Helena (graciana), irmã de Irmã Maria José (concepcionista), e a Sônia Aparecida Alves Araújo.

Dia 17, solenidade de Santa Beatriz, às 5 horas da madrugada, mesmo sem constar no programa para elas, as vocacionadas já estavam de pé e se dirigiam todas para o coro, a fim de cantarem o Ofício Divino (Ofício das Leituras e das Laudes), junto com as monjas.

A Santa Missa solene, às 7 horas, com as monjas revestidas de seu hábito festivo, azul e branco, foi soleníssima, com muitos cânticos e hinos. Era a festa de Santa Beatriz da Silva, a fundadora da Ordem de Nossa Senhora da Conceição.

Na parte da manhã de sábado, as vocacionadas tiveram um encontro com o Frei Luciano Henrique Veras Tito, OCD, da paróquia Nª Sª do Carmo, falando-lhes sobre a vocação religiosa. Às 14 horas, refleti com elas a palavra do Papa Francisco, em Loreto (25/3/2019): a Virgem Maria, no evento da Anunciação (Lc 1, 26-36), é exemplo para os vocacionados, nos três momentos de toda vocação: 1. Escuta da Palavra-projeto de Deus; 2. Discernimento; 3. Decisão.

Nosso Bispo Diocesano, Dom Emanuel Messias de Oliveira, demonstrando seu grande apreço pelo nosso Mosteiro e pelas irmãs concepcionistas, passou com as vocacionadas duas horas, na tarde de sábado; presidiu a Santa Missa do Domingo; e ainda permaneceu com elas longo tempo, após a Missa.

Ainda no sábado, as vocacionadas participaram do recreio com as irmãs, após o jantar; a reza do terço e as orações da noite (Completas).

No Domingo, celebrando a festa da Assunção de Maria Santíssima, participaram do Ofício da madrugada (Matinas e Laudes), da Santa Missa às 8 horas, junto com o povo do Bairro. E, após o almoço, se dispersaram.

As participantes

Vieram três de Inhapim (Monique, Angélica Cristina e Samira), três de Vila Nova (Luiza, Vera e Apolinária), uma de Simonésia (Flaviana), uma de Ubaporanga (Namara); e cinco da Paróquia do Santuário, em Caratinga (Tatiane, Thays, Neusa, Edir e Luzia). No Domingo, Tatiane e Tays, que são irmãs, não voltaram. Participaram, o tempo todo, 11 vocacionadas.

Testemunhos das participantes

Por falha da coordenação, não pedimos, no final, que as vocacionadas dessem o seu depoimento sobre o Encontro. Mesmo assim, conseguimos depois alguns depoimentos, aqui sintetizados.

O que você achou do encontro? Flaviana: Eu pensava que clausura era prisão. Mas ali elas são mais livres do que nós do lado de fora! Namara: Foi muito bom. Pude conhecer o carisma e quanta santidade transmite. Angélica: Foi maravilhoso poder vivenciar o dia-a-dia das irmãs dentro do mosteiro! Monique: Foi muito bom conhecer a vida que as Irmãs levam. Neuza: Achei muito bom! De que você mais gostou? Flaviana: Gostei muito da quietude, da paz que aquele lugar traz. O que me encantou foi ter um encontro com Cristo no silêncio. Namara: Gostei de estar ali inteiramente com Deus. Gostei também de conhecer as irmãs. Angélica: Os momentos de oração me tocaram mais. Monique: Do silêncio e das orações frequentes. Neuza: Gostei demais! Quando houver outro encontro, você gostaria de voltar? Por quê? Flaviana: Sim, gostaria. Namara: Sim. Quero descobrir o que Deus quer de mim. Angélica: Fiquei com a certeza de que Deus me chama para a vida consagrada. Ainda não sei se contemplativa. Ali, meu coração estava em paz. Monique: Eu me identifiquei com o ambiente e com a vida das irmãs. Haveria mais alguma jovem em sua paróquia, que você poderia convidar? Flaviana: Sim. Cheguei até a convidar uma, mas ela no dia não pôde vir. Namara: Sim. Angélica: Sim. Muitas jovens não sabem ainda da existência desse Mosteiro. Eu mesma descobri só este ano. Monique: Há sim.

Conversando com Padre Adail, Pároco de Vila Nova, disse-me que as três de lá (Luiza, Vera e Apolinária) voltaram empolgadas com o Encontro!

Pedimos orações de todos vocês, agradecendo a Deus por esse abençoado Encontro e rogando ao Pai celeste pela perseverança de muitas dessas vocacionadas, na sua vocação concepcionista. Deus lhes pague!