Quando sai o 13º antecipado de aposentados e pensionistas do INSS e quem recebe

A antecipação deve ser realizada em duas parcelas; medida deve beneficiar 35 milhões de pessoas

O 13º salário dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deve ser antecipado pelo Ministério da Previdência Social (MPS) em 2026. A antecipação, que está em alta nas buscas do Google Trends, deve ser realizada em duas parcelas de 50% nas folhas de pagamento de abril e maio. A expectativa é que a medida beneficie 35 milhões de pessoas, injetando um total de R$ 78 bilhões na economia. Para que a medida passe a valer, é necessário que seja publicado um decreto presidencial até o início de abril.

O cronograma de pagamentos funciona entre os últimos dias de cada mês e o início do seguinte. Tradicionalmente, o 13º é pago em duas parcelas em agosto e novembro, mas ele tem sido antecipado nos últimos anos. Em 2025, os pagamentos foram realizados entre abril e junho. A ordem depende do dígito final do cartão do benefício.

Quem tem direito ao 13º salário do INSS?

Tem direito ao 13º salário quem recebeu um dos benefícios a seguir ao longo do ano:

Aposentadoria;

Pensão por morte;

Auxílio-doença;

Auxílio-acidente;

Auxílio-reclusão.

Existe algum prazo para sacar o benefício do INSS?

Sim, o prazo para saque dos benefícios com cartão é até o final do mês seguinte (aproximadamente 60 dias) ao da disponibilização do valor na conta. Caso o segurado não faça o saque nesse período, os valores correspondentes são devolvidos ao INSS.

Quando a data de pagamento cai em um feriado municipal, estadual ou federal, o pagamento do benefício é no dia útil seguinte.

Fonte: VEJA