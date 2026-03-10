Pagamento do PIS/Pasep 2026 para nascidos em fevereiro

O pagamento do abono salarial PIS/Pasep 2026 segue um calendário fixo aprovado pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat). Os depósitos seguem até 15 de agosto, conforme o mês de nascimento do trabalhador.
A partir de 15 de março, os beneficiários nascidos em fevereiro podem sacar o valor do abono salarial. O calendário contempla trabalhadores da iniciativa privada e também servidores públicos.
O PIS, destinado aos trabalhadores da iniciativa privada, é pago pela Caixa Econômica Feder al, enquanto o Pasep, voltado aos servidores públicos, é pago pelo Banco do Brasil.
Quem tem direito ao abono salarial
Para receber o benefício é necessário cumprir alguns critérios. Têm direito ao abono os trabalhadores que:
-
Trabalharam com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2024 (ano-base);
-
Receberam até dois salários mínimos mensais, em média;
-
Estão cadastrados no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos.
O valor do abono varia de acordo com a quantidade de meses trabalhados no ano-base. Quem trabalhou durante todo o período pode receber até um salário mínimo.
O prazo final para o saque do benefício é 30 de dezembro de 2026.
Calendário de pagamento do PIS/Pasep 2026
O pagamento é feito em lotes, conforme o mês de nascimento do trabalhador.
-
Nascidos em janeiro: recebem a partir de 15 de fevereiro de 2026
-
Nascidos em fevereiro: recebem a partir de 15 de março de 2026
-
Nascidos em março e abril: recebem a partir de 15 de abril de 2026
-
Nascidos em maio e junho: recebem a partir de 15 de maio de 2026
-
Nascidos em julho e agosto: recebem a partir de 15 de junho de 2026
-
Nascidos em setembro e outubro: recebem a partir de 15 de julho de 2026
-
Nascidos em novembro e dezembro: recebem a partir de 15 de agosto de 2026
Todos os beneficiários poderão realizar o saque até 30 de dezembro de 2026.
Como consultar se você vai receber
As informações sobre direito ao abono, valor do benefício e banco responsável pelo pagamento estão disponíveis desde 5 de fevereiro.
A consulta pode ser feita por meio de três canais:
-
Aplicativo Carteira de Trabalho Digital
-
Portal Emprega Brasil
-
Telefone 158, canal de atendimento do Ministério do Trabalho
Mudança no teto de renda
A partir de 2026, o limite de renda para receber o abono salarial passará a ser corrigido pela inflação. Antes, o teto acompanhava apenas o reajuste do salário mínimo.
A alteração faz parte de uma regra de transição aprovada pelo Congresso Nacional, que prevê a redução gradual do público beneficiado. A expectativa é que até 2035 o abono salarial seja destinado apenas a trabalhadores que recebem até 1,5 salário mínimo.