Pagamento do PIS/Pasep 2026 para nascidos em fevereiro

O pagamento do abono salarial PIS/Pasep 2026 segue um calendário fixo aprovado pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat). Os depósitos seguem até 15 de agosto, conforme o mês de nascimento do trabalhador.

A partir de 15 de março, os beneficiários nascidos em fevereiro podem sacar o valor do abono salarial. O calendário contempla trabalhadores da iniciativa privada e também servidores públicos.

O PIS, destinado aos trabalhadores da iniciativa privada, é pago pela Caixa Econômica Feder al, enquanto o Pasep, voltado aos servidores públicos, é pago pelo Banco do Brasil.

Quem tem direito ao abono salarial

Para receber o benefício é necessário cumprir alguns critérios. Têm direito ao abono os trabalhadores que:

Trabalharam com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2024 (ano-base);

Receberam até dois salários mínimos mensais , em média;

Estão cadastrados no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos.

O valor do abono varia de acordo com a quantidade de meses trabalhados no ano-base. Quem trabalhou durante todo o período pode receber até um salário mínimo.

O prazo final para o saque do benefício é 30 de dezembro de 2026.

Calendário de pagamento do PIS/Pasep 2026

O pagamento é feito em lotes, conforme o mês de nascimento do trabalhador.

Nascidos em janeiro: recebem a partir de 15 de fevereiro de 2026

Nascidos em fevereiro: recebem a partir de 15 de março de 2026

Nascidos em março e abril: recebem a partir de 15 de abril de 2026

Nascidos em maio e junho: recebem a partir de 15 de maio de 2026

Nascidos em julho e agosto: recebem a partir de 15 de junho de 2026

Nascidos em setembro e outubro: recebem a partir de 15 de julho de 2026

Nascidos em novembro e dezembro: recebem a partir de 15 de agosto de 2026

Todos os beneficiários poderão realizar o saque até 30 de dezembro de 2026.

Como consultar se você vai receber

As informações sobre direito ao abono, valor do benefício e banco responsável pelo pagamento estão disponíveis desde 5 de fevereiro.

A consulta pode ser feita por meio de três canais:

Aplicativo Carteira de Trabalho Digital

Portal Emprega Brasil

Telefone 158, canal de atendimento do Ministério do Trabalho

Mudança no teto de renda

A partir de 2026, o limite de renda para receber o abono salarial passará a ser corrigido pela inflação. Antes, o teto acompanhava apenas o reajuste do salário mínimo.

A alteração faz parte de uma regra de transição aprovada pelo Congresso Nacional, que prevê a redução gradual do público beneficiado. A expectativa é que até 2035 o abono salarial seja destinado apenas a trabalhadores que recebem até 1,5 salário mínimo.