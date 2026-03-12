“O Minaspetro vem alertando nos últimos dias o reajuste das distribuidoras e a restrição para a compra de etanol, gasolina e diesel para os postos. Quando há a oferta, os preços são exorbitantes e com proposta de ‘venda casada’. O Minaspetro reitera a importância de órgãos reguladores estarem atentos a todos os componentes da cadeia produtora e que o posto é o elo mais fraco de todo o processo, com pouca margem negocial com gigantes do mercado de distribuição”, afirmou a entidade por meio de nota.

(Com Agência Brasil)

Fonte: O Tempo