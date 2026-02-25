Cinco corpos são resgatados durante a madrugada, e mortos na Zona da Mata chegam a 36

Dos últimos cinco corpos encontrados, três estavam no bairro Esplanada, um no bairro Paineiras e outro no bairro Vila Ideal

O Corpo de Bombeiros atualizou, na manhã desta quarta-feira (25/2), o balanço em relação às buscas por vítimas da tragédia causada por um temporal em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Foram cinco corpos resgatados entre o final da noite dessa terça-feira (24/2) e o começo desta quarta, o que totaliza 30 mortes confirmadas na cidade. Somados aos seis óbitos de Ubá, cidade a 110km de Juiz de Fora, o temporal na Zona da Mata já deixou ao menos 36 pessoas mortas.

Dos últimos cinco corpos encontrados, três estavam no bairro Esplanada, um no bairro Paineiras e outro no bairro Vila Ideal. Juiz de Fora ainda tem 31 pessoas desaparecidas, enquanto em Ubá duas pessoas ainda não foram localizadas.

Na manhã desta quarta-feira, os bombeiros trabalhavam em nove pontos críticos nas duas cidades. São 62 bombeiros empenhados em Juiz de Fora e 49 em Ubá. Em Matias Barbosa, onde não houve vítimas ou desaparecidos, são 14 militares.

Mais chuva em Juiz de Fora

A previsão do tempo indica que a chuva deve continuar em Juiz de Fora e em outras cidades da Zona da Mata ao menos até sexta-feira (27/2). A instabilidade é provocada por uma área de baixa pressão no litoral do Sudeste, que mantém o fluxo de umidade e favorece a formação de nuvens carregadas. O céu deve permanecer encoberto a nublado, com pancadas de chuva que podem ser fortes e acompanhadas de trovoadas.