Devido ao acumulado de chuva, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém alerta vermelho para a região, indicando grande perigo. Há previsão de chuva de até 60 milímetros por hora ou acumulado superior a 100 milímetros ao longo do dia. O cenário aumenta o risco de alagamentos, transbordamento de rios e novos deslizamentos, especialmente porque o solo já está encharcado após o temporal que atingiu a região.

A partir de sábado, a chuva ainda pode ocorrer, mas com tendência de redução gradual. A expectativa é de tempo aberto a partir de domingo. As autoridades orientam que os moradores mantenham atenção e acionem a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193) em caso de emergência.

Fonte: O Tempo