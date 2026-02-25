Dos últimos cinco corpos encontrados, três estavam no bairro Esplanada, um no bairro Paineiras e outro no bairro Vila Ideal
O Corpo de Bombeiros atualizou, na manhã desta quarta-feira (25/2), o balanço em relação às buscas por vítimas da tragédia causada por um temporal em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Foram cinco corpos resgatados entre o final da noite dessa terça-feira (24/2) e o começo desta quarta, o que totaliza 30 mortes confirmadas na cidade. Somados aos seis óbitos de Ubá, cidade a 110km de Juiz de Fora, o temporal na Zona da Mata já deixou ao menos 36 pessoas mortas.
Dos últimos cinco corpos encontrados, três estavam no bairro Esplanada, um no bairro Paineiras e outro no bairro Vila Ideal. Juiz de Fora ainda tem 31 pessoas desaparecidas, enquanto em Ubá duas pessoas ainda não foram localizadas.
Na manhã desta quarta-feira, os bombeiros trabalhavam em nove pontos críticos nas duas cidades. São 62 bombeiros empenhados em Juiz de Fora e 49 em Ubá. Em Matias Barbosa, onde não houve vítimas ou desaparecidos, são 14 militares.
Mais chuva em Juiz de Fora
A previsão do tempo indica que a chuva deve continuar em Juiz de Fora e em outras cidades da Zona da Mata ao menos até sexta-feira (27/2). A instabilidade é provocada por uma área de baixa pressão no litoral do Sudeste, que mantém o fluxo de umidade e favorece a formação de nuvens carregadas. O céu deve permanecer encoberto a nublado, com pancadas de chuva que podem ser fortes e acompanhadas de trovoadas.
Devido ao acumulado de chuva, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém alerta vermelho para a região, indicando grande perigo. Há previsão de chuva de até 60 milímetros por hora ou acumulado superior a 100 milímetros ao longo do dia. O cenário aumenta o risco de alagamentos, transbordamento de rios e novos deslizamentos, especialmente porque o solo já está encharcado após o temporal que atingiu a região.
A partir de sábado, a chuva ainda pode ocorrer, mas com tendência de redução gradual. A expectativa é de tempo aberto a partir de domingo. As autoridades orientam que os moradores mantenham atenção e acionem a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193) em caso de emergência.
Fonte: O Tempo