Motociclista fica ferido depois de tentar ultrapassar pelo acostamento

CARATINGA – Mais um acidente envolvendo motocicleta foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal, na tarde dessa terça-feira(27). O acidente aconteceu no perímetro urbano da BR-116, especificamente no bairro Zacarias.

De acordo com o PRF Luiz Tarcízio, o motociclista estaria fazendo uma ultrapassagem pelo acostamento, pela direita, quando colidiu contra uma caminhonete.

O motociclista de 20 anos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiro Militar com fratura no braço esquerdo e escoriações, além de ferimentos na face, sendo encaminhado ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora. O motorista da caminhonete não ficou ferido.

ALERTA AOS MOTOCICLISTAS

O inspetor Luiz Tarcízio aproveitou o momento para deixar um alerta aos motociclistas que pilotam em alta velocidade, colocando a vida de várias pessoas em risco. “Gostaria de ressaltar a questão dos motociclistas que fazem entrega em Caratinga. É um caso sério, porque eles não respeitam velocidade, eles ultrapassam em qualquer lugar, passam em cima dos canteiros para agilizar as entregas, ultrapassam pelos acostamentos, pela direita, colocando em risco a todo momento a vida de pedestres, de pessoas que às vezes estão no acostamento, estão fazendo uma caminhada, andando de bicicleta, ou o pedestre que esteja aguardando para cruzar a via. Então isso aqui em Caratinga é sério, e a PRF tem feito uma fiscalização constante aqui no perímetro urbano em motos, pois são os veículos que mais causam acidentes”, destacou Tarcízio.

Ainda segundo o policial, muitos motociclistas não respeitam as regras de transito. “O rapaz aqui acidentou, teve lesões graves e segundo informações de parentes que estavam aqui, já é o quarto acidente dele nesse mês. Às vezes eles estão trabalhando como entregadores, é um dinheiro extra que ele está recebendo, ele tenta ser rápido porque ganha por entrega, aí acaba colocando em risco a vida dele e dos pedestres. A pessoa tem que ter consciência do que está fazendo, não é pegar a moto e sair fazendo besteira. Infelizmente esse rapaz machucou sério e aqui em Caratinga tem acontecido com frequência. Uma hora terá uma situação mais grave da pessoa vir a óbito ou ficar com uma lesão grave, que pode danificar uma coluna e ficar paralítico. Moto é um veículo onde você tem menos proteção, qualquer acidente que você se envolver vai machucar, então a pessoa tem que ter mais consciência”, conclui o PRF Luiz Tarcízio.