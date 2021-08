Miriam Mangelli – A Dama Caratinguense

Energicamente suave e suavemente enérgica! Essa frase é comumente utilizada por D Miriam Mangelli para se definir. Mas a nós, seus pupilos, por mais que busquemos ainda falta vocabulário para expressar em palavras tamanha preciosidade.

Mulher enérgica, de fibra, que criou raízes profundas e suaves nos corações de milhares de caratinguenses que contribuiu para educar.

Como professora, atuou na Escola Nossa Senhora do Carmo, no Colégio Nossa Senhora das Graças, na Escola Estadual José Augusto Ferreira e na Escola Estadual Princesa Isabel. Como diretora esteve à frente da Escola Estadual Engenheiro Caldas por 25 anos, formando toda uma geração, mesmo ocorrido em seus 15 anos de direção na Escola Professor Jairo Grossi. Atuou ainda na Superintendência Regional de Ensino e foi presidente da Fundação Educacional de Caratinga, alavancando o desenvolvimento educacional de toda a região.

Dama enérgica, cujo coração adotou inúmeros filhos e incontáveis netos além dos seus, e que, apadrinhou dezenas de vidas, sendo a madrinha do coração mais suave que alguém pode ter.

Cheia de energia, D Miriam completa hoje mais um ano de vida, e mesmo sabendo que com ela a coisa é “8 ou 80”, suavemente desfila sob nossos aplausos seus 88 anos esbanjando alegria, entusiasmo e muito amor. Hoje é um dia de ação de graças em Caratinga, agraciada Terra das Palmeiras, que por benção divina também é casa de Miriam Mangelli.

Devota fiel de Nossa Senhora do Carmo festeja a vida no dia de Nossa Senhora dos Prazeres, que a nós, meros mortais, concedeu o prazer de com ela conviver e tanto aprender.

Neste ano temos ainda mais motivos para festejar sua vida, repleta de saúde, cheia de vigor e com sabedoria a transbordar. Vida essa que energicamente suaviza nossa atualidade e traz esperança no que ainda virá.

Expresso aqui, por breves linhas, uma enorme gratidão que não é só minha, mas de um povo, filhos teus, por tudo que Miriam Mangelli representa na história de Caratinga e toda região.

Parabéns D. Míriam e obrigado por ser bálsamo suave e fonte de energia em todos os nossos dias.