Sistema Estadual de Identificação de Animais Domésticos fortalece a gestão da fauna doméstica em Minas Gerais

Plataforma oficial do estado centraliza registros de cães e gatos microchipados e amplia o suporte às políticas públicas de manejo populacional

DA REDAÇÃO – O Sistema Estadual de Identificação de Animais Domésticos consolida-se como a plataforma oficial de Minas Gerais para o registro de cães e gatos microchipados. Disponibilizado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais (Semad), o sistema integra as políticas públicas de fauna doméstica e centraliza, padroniza e organiza as informações de identificação animal em todo o estado.

A ferramenta permite o cadastro individualizado dos animais, vinculando o código do microchip aos dados do pet e de seus tutores. Ao unificar os registros em uma base oficial, o sistema amplia a transparência, evita a fragmentação de bancos de dados municipais e fortalece ações de combate ao abandono, ao possibilitar a identificação dos responsáveis e incentivar a guarda responsável.

Utilizada por municípios, consórcios intermunicipais, clínicas veterinárias e organizações da sociedade civil, a plataforma abrange tanto ações vinculadas a programas estaduais quanto iniciativas próprias dos municípios, independentemente da origem dos recursos. O modelo possibilita a consolidação das informações em nível estadual e qualifica o planejamento, o monitoramento e a avaliação das políticas de manejo populacional de cães e gatos.

Desde sua implantação, em 2022, o sistema passa por aprimoramentos contínuos. Entre as melhorias recentes está a atualização do modelo de localização, que passou a considerar o endereço completo de tutores e animais, substituindo a identificação genérica por região. A mudança permite uma leitura territorial mais precisa e reforça o planejamento das ações.

Outra evolução foi a possibilidade de cadastro de múltiplos tutores, com registro do histórico de alterações de guarda, garantindo maior rastreabilidade e segurança das informações. Também foi implementada uma API de integração, que permite a parceiros como clínicas veterinárias, castramóveis e OSCs realizar cadastros diretamente na base estadual, reduzindo retrabalho e assegurando a padronização dos dados.

Como parte do processo de modernização, o sistema passou a disponibilizar a carteirinha digital do pet, emitida em PDF ao final do cadastro. O documento reúne os principais dados do animal e de seus tutores, facilitando a identificação e o acompanhamento das informações.

Segundo o diretor de Gestão de Tecnologia da Informação da Semad, Peterson Barbosa, a tecnologia é aliada estratégica do programa Conheça Seu Amigo. Desde fevereiro de 2022, o sistema já reúne mais de 392 mil animais microchipados e segue incorporando funcionalidades que ampliam a eficiência da gestão e a qualidade dos dados. Ele destaca ainda que a integração com instituições parceiras permitiu a unificação da base de distribuição de microchips em todo o estado, tornando o modelo mineiro referência nacional.

Minas Gerais foi o primeiro estado do país a disponibilizar um sistema estadual de informações sobre animais domésticos, acessível a todos os municípios. Entre 2023 e 2024, com a ampliação das políticas públicas de fauna doméstica, a plataforma consolidou-se como referência, sendo amplamente utilizada por gestores municipais e instituições parceiras.

Para a superintendente de Educação Ambiental e Fauna Doméstica da Semad, Patrícia Carvalho, a identificação animal é eixo estruturante das ações de manejo populacional responsável. Uma base de dados única, segura e integrada permite ampliar o alcance das políticas públicas, fortalecer o bem-estar animal e apoiar ações de educação ambiental.

Em 2025, foram cadastrados 145.852 animais em 408 municípios mineiros. Apenas no primeiro bimestre de 2026, já são 48.622 novos registros. No acumulado desde maio de 2022, o sistema contabiliza 392.757 animais identificados em 563 municípios, demonstrando seu alcance estadual e a consolidação como base oficial de identificação animal em Minas Gerais.