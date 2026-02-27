Ubá: moradores protestam contra gravação de Nikolas em rua alagada

Na quarta (25/2), uma outra moradora também protestou durante visita do governador Romeu Zema, uma das mais atingidas pelas chuvas

Moradores de Ubá, uma das cidades atingidas por tempestades que deixaram pelo menos 59 mortos e milhares de desabrigados na Zona da Mata mineira, protestaram contra a gravação de um vídeo do deputado federal Nikolas Ferreira (PL) em um dos locais que foram inundados.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, um morador de Ubá reclama da interrupção da limpeza da sua rua para que o deputado fizesse uma gravação. E diz ainda que o trânsito foi fechado e que integrantes do Exército e da Guarda Municipal tiveram que interromper suas atividades para fazer a segurança do deputado que, na tarde desta quinta-feira (26/2), esteve em Juiz de Fora e Ubá, cidades mais atingidas pelas fortes chuvas.

“Sabe por que está tudo parado desse jeito, máquina querendo trabalhar, uma outra máquina impossibilitada de trabalhar, o trânsito todo fechado ali por conta do Nikolas, que está aqui fazendo mídia, fazendo vídeo, atrapalhando no meio da obra, no meio do canteiro, no meio da obra, fazendo videozinho e atrapalhando o serviço, porque ele tem que vir aqui fazer o TikTok dele”, afirma o morador, cujo nome não foi identificado.

Nas imagens, gravadas da sacada de um imóvel, localizado em frente a um rio que transbordou, é possível ver o deputado, cercado de assessores, e sendo gravado por alguém, em uma via lotada de lixo e entulho de enchente, enquanto o trânsito estava interrompido.

Nessa quarta-feira (25/2), uma outra moradora também protestou durante visita do governador Romeu Zema (Novo) em Ubá. A mulher, que não foi identificada, e outros moradores da cidade cobraram providências imediatas diante dos impactos provocados pelas fortes chuvas que atingem a região. “Não adianta! Não tem um caminhão-pipa, não tem nada! Não adianta! Vem bonitinho aqui fazer política? Aqui não!”, afirma. O episódio foi registrado em vídeo e viralizou nas redes sociais.

Fonte: Estado de Minas