Homem é assassinado a facadas em Imbé de Minas

Nessa sexta-feira(10), por volta das 23h30, a Polícia Militar foi acionada para atendimento de uma ocorrência de homicídio consumado, na Praça Manoel Joaquim Teodoro, Centro, em Imbé de Minas.

No local, as equipes policiais encontraram a vítima, Daniel Carlos Da Silva, 30 anos, caída ao solo, em decúbito ventral, aparentemente já sem sinais vitais, situação posteriormente constatada pela equipe de socorro.

Segundo relatos de testemunhas, o autor, um homem de 47 anos, teria desferido golpes de faca contra a vítima, em razão de desentendimentos anteriores. Após a ação, ele evadiu-se do local.

A área foi isolada e preservada para os trabalhos da perícia técnica, que realizou os procedimentos de praxe.

A Polícia Militar intensificou o rastreamento e segue em diligências ininterruptas com o objetivo de localizar e prender o autor do crime.