Caratinga recebe encontro com três dias de programação cultural e ambiental

CARATINGA- Caratinga será palco, entre os dias 24 e 26 de abril, das comemorações pelos 21 anos do Fórum das Águas do Rio Doce, com a realização do evento “Eu Sou do Doce”. A programação acontece na Praça da Estação e reúne atividades culturais, ambientais e gastronômicas, promovendo um reencontro entre pessoas, histórias e saberes ligados à bacia do Rio Doce.

O encontro tem como proposta fortalecer o sentimento de pertencimento ao território, reunindo representantes de diversas cidades da bacia em uma grande confraternização marcada por exposições, palestras, rodas de conversa e apresentações culturais.

A programação começa na sexta-feira (24) com atividades pela manhã e tarde, incluindo visitas a áreas reflorestadas em Santa Bárbara do Leste, na nascente do rio Caratinga, e em Santa Rita de Minas, onde serão destacadas ações de preservação de matas ciliares. Ainda durante o dia, haverá a solenidade de reinstalação da placa no jequitibá-rosa, na Praça Cesário Alvim, em Caratinga.

À noite, a partir das 19h, na Praça da Estação, ocorre a abertura oficial do evento, com Feira de Artesanato (Feirarte), Vila Gastronômica, roda de conversa e apresentações musicais.

No sábado (25), a programação se estende ao longo de todo o dia, com atividades como exposições de arte e fotografia, exibições audiovisuais e homenagens. Estão previstas rodas de conversa intergeracionais às 10h e às 14h, além de apresentação musical ao meio-dia. Às 15h, acontece o encontro de grupos de cultura popular da bacia do Rio Doce, seguido por apresentações musicais às 20h.

Já no domingo (26), o evento continua com programação diversificada, incluindo sessão de homenagens às 10h. Às 11h30, o público poderá acompanhar uma apresentação de cultura gastronômica com cozinha ao vivo, destacando pratos típicos como frango com quiabo e galinha com polenta. A programação segue com apresentações musicais a partir das 13h e se encerra às 20h .

Durante os três dias, o público também poderá visitar a Feirarte, a Vila Gastronômica, além de exposições e atividades culturais que valorizam a identidade e a história dos povos da bacia do Rio Doce.

O evento é aberto ao público e promete reunir diferentes gerações em um momento de celebração, memória e valorização das águas, da cultura e do desenvolvimento regional.