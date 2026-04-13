Acidente na BR-116 deixa dois mortos e um desaparecido no Rio Glória

MURIAÉ – Dois jovens morreram na manhã de domingo (12) após um grave acidente no km 684 da BR-116, nas proximidades do posto F2. Uma terceira vítima, de 71 anos, segue desaparecida nas águas do Rio Glória.

De acordo com informações de um caminhoneiro que testemunhou o ocorrido, o condutor de um Volkswagen Gol teria perdido o controle da direção, colidido contra o guard rail de uma ponte e, na sequência, capotado.

Com a força do impacto, os dois ocupantes foram arremessados para fora do veículo e morreram ainda no local.

O motorista foi identificado como Guilherme Felipe Portugal da Silva, de 26 anos, morador da zona rural de Vieiras. A passageira era Ingrid Roque de Freitas, de 21 anos, moradora de Muriaé. Um terceiro ocupante, um idoso de 71 anos, desapareceu após o acidente e ainda não havia sido localizado até o fechamento desta edição.

Equipes da concessionária Ecovias Minas Rio foram acionadas e estiveram no local, realizando a sinalização da via. O trânsito chegou a ficar interditado nos dois sentidos da rodovia, provocando congestionamento.

Após os trabalhos da perícia técnica, os corpos foram liberados e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Muriaé.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal, que ficou responsável pelas demais providências.

Fonte: Rádio Muriaé