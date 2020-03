Milagres existem em profusão

Alexis Carrel, um médico francês, que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1912, é protagonista de um milagre considerado autêntico e emocionante. Sendo médico, ele presenciava curas inexplicáveis movidas pela fé em Nossa Senhora de Lourdes. Naquele tempo, a tuberculose grassava e matava muita gente, pois ainda não existia um remédio eficaz. Ele presenciava, também, muitos milagres acontecidos com pessoas que, doentes, iam a Lourdes e voltavam curadas. Sendo agnóstico, não acreditava em milagres, achava que as curas eram resultado de alguma influência psicológica ou de outros motivos.

No entanto, um dia, um amigo de Alexis convidou-o a participar de uma viagem a Lourdes para levar peregrinos doentes, entre os quais havia uma cliente sua que desejava visitar o Santuário antes de morrer. Ela era Marie Bailly que sofria de peritonite tuberculosa para a qual não havia cura. Alexis aceitou viajar com os doentes, em consideração ao amigo e para comprovar a falsidade dos supostos milagres. Durante a viagem, Carrel teve de prestar socorro à Marie Bailly que estava tão mal que, muitas vezes, desmaiava e quase morria.

Chegaram a Lourdes e os peregrinos foram levados às piscinas onde havia as águas milagrosas. Marie não entrou na água. Sentada à beira da piscina, recebeu jorros da água. Imediatamente a mulher foi recobrando a vida. Em pouco tempo, sentiu-se completamente curada.

Alexis Carrel disse que ficou emocionado ao ver a vida entrar de novo no corpo alquebrado daquela mulher, de forma instantânea.

Voltou da viagem e se converteu ao catolicismo. Escreveu o livro “Viagem a Lourdes” em cujas páginas estão escritos esses acontecimentos.

Tantos milagres ocorrem, muitas vezes, em locais onde Nossa Senhora aparece e deixa mensagens de vida eterna. Basta lembrar Nossa Senhora de Guadalupe, cuja aparição deixou rastros comprobatórios, como a toga do índio Juan Diego que traz a figura de Maria. Até hoje lá está. Devido às pesquisas de cientistas, descobriram depois que nos olhos da Virgem estão fixadas as figuras de todas as pessoas que estiveram presentes naquele momento. Visitantes do mundo inteiro podem ver e constatar o milagre de Nossa Senhora de Guadalupe.

Também as aparições em Fátima, Portugal, e as de Nossa Senhora das Graças em Paris, dão-nos a certeza de que lá do céu Ela se preocupa com nossa salvação.

Desde o seu Sim, dito para conceber nosso Salvador, até hoje, ela continua ajudando o Filho em nossa redenção. É certo escutarmos suas palavras e entendermos suas aparições.

Marilene Godinho