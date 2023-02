Menina de 3 anos sofre corte por linha chilena enquanto pedalava

A pequena Maria Cecília, de apenas 3 anos, sofreu um corte com linha chilena no pescoço enquanto pedalava pela avenida Manhuaçu, no bairro Niterói, em Betim, na região metropolitana de BH, nessa quarta-feira (22). Segundo a mãe da criança, a autônoma Geisiane Silva Guedes, de 23, a garota estava acompanhada do pai no momento em que começou a gritar e a falar que tinha se machucado. Mesmo assustada, a menina conseguiu se desvencilhar da linha. “Ela chegou a cair da bicicleta, e o meu marido correu para terminar de desenrolar a linha”, conta Geisiane. “Ficamos desesperados na hora porque ela estava sangrando muito”, completa.

De acordo com a mãe da criança, uma mulher que passava pela região parou o carro e prestou socorro à família. Eles seguiram para uma unidade de saúde particular no bairro Jardim da Cidade, onde foram informados de que Maria Cecília precisaria levar ao menos dois pontos no pescoço, mas, como não havia cirurgião geral pediátrico de plantão, foram orientados a buscar atendimento em Belo Horizonte. “Lá, disseram que o ferimento não era tão profundo e que dar pontos seria muito estressante pra ela. A recomendação foi fazermos curativos em casa e aplicarmos remédios no ferimento”, diz a mãe.

Fonte : o tempo