LCD SOB NOVA DIREÇÃO Radialista Rogério Silva é o novo presidente da entidade

CARATINGA – Presidentes dos principais clubes da região e um grande número de desportistas estiveram na Casa Ziraldo de Cultura, na noite dessa segunda-feira (14), para eleger a nova diretoria da Liga Caratinguense de Desportos (LCD). Ao final da assembleia, o radialista Rogério Silva foi eleito presidente da instituição.

A entidade, que este ano completa 60 anos de existência, viveu momentos áureos do futebol de Caratinga e região. Porém, passou também por períodos de baixa. Na noite de segunda-feira, gerações diferentes de dirigentes e desportistas, se uniram em torno do nome do radialista apresentador e colunista Rogério Silva para presidir a entidade nos próximos três anos.

Os apoios vieram de presidentes de clubes como: Esporte Clube Caratinga, Botafogo de Inhapim, ASBJ, União Rodoviário, Esplanada, Fluminense do sal, Independente de Imbé de Minas, Limoeiro, Bairro das Graças. Outros que não puderam estar presente, fizeram questão de manifestar virtualmente apoio, caso de: Piedade de Caratinga, Santa Rita, Santa Cruz, Entre Folhas, Ipanemense.

José Onofre, o “Zé Camelô”, um dos mais respeitados e admirados desportista e presidente de honra do Bairro das Graças, se emocionou em vários momentos e disse apostar muito na equipe que irá conduzir a LCD. Jorge Mendes Magalhães, “Mixidinho”, outro nome icônico do futebol regional, também se mostrou muito confiante no grupo que agora assume a diretoria da LCD.

Segundo Rogério Silva, logo após a primeira reunião, a nova gestão irá comunicar outros componentes para as diretorias e às primeiras ações.

A NOVA DIRETORIA

A nova diretoria da Liga Caratinguense de Despostos é a seguinte:

Presidente: Rogério José da Silva

Vice-presidente: Alrimar Moreira Medeiros

Secretária: Marina Pires Severino

2° secretário: Hércules Maximiliano

Tesoureiro: Clausiano Peixoto Lourenço