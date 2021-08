JIU-JITSU EM AÇÃO

Jean Chaves fala sobre retomada gradual dos eventos esportivos e expectativas para 2022

CARATINGA- O esporte segue em ação em Caratinga. Em entrevista ao DIÁRIO, o técnico Jean Chaves falou sobre a retomada gradual dos eventos esportivos e expectativas para 2022.

“Conhecimento é uma coisa que nunca paramos, é uma busca infinita”, descreveu Jean, que relatou que no último final de semana realizou um curso e se aperfeiçoou em sua graduação. “Aproveitei que eu estava no período da minha graduação e como o mais próximo de mim fica em São José do Rio Preto, em São Paulo, aproveitei que eu fui pra lá para que eu possa pegar o meu 3° DAN da Faixa Preta e fiz mais um curso de aperfeiçoamento de técnicas, que faz parte da nossa equipe também”.

Jean explica que o investimento em novos cursos é importante para atualização de técnicas dos seus alunos. “Faço questão de ir para que eu possa manter meus alunos atualizados, sabemos da dificuldade de passar por tudo isso de pandemia, tudo fechado, sem competições, sem poder durante muito tempo estar junto para que possa treinar. Então, cabe a mim buscar esse conhecimento, passar para meus alunos, para que possam estar atualizados e nas competições não se sentirem tão diferentes no que se refere a técnicas. Para se tornarem mais competitivos”.

Recentemente, alunos da Escola de Jiu-Jitsu Jean Chaves foram contemplados novamente com a oferta de bolsas pelo executivo. Jean afirma que eles já têm se preparado para algumas competições. “Graças a Deus, agora, com a retomada de algumas coisas, a prefeitura de Caratinga fez uma nova seleção do Programa Bolsa Atleta, temos alunos da nossa equipe e de outras equipes também. Com isso vamos poder participar de outras competições que aos poucos estão sendo realizadas, mais próximo de nossa região. A dificuldade ainda temos devido à grande maioria dessas competições ser fora do Estado, mesmo assim, vamos participar do máximo possível. Vamos ter agora em setembro o Brasileiro em Vitória no Espírito Santo, vamos ter a Copa Minas Beach, em Raul Soares e logo no início de outubro já temos uma competição em BH”.

Com o avanço da vacinação, o município já planeja o ano esportivo 2022. “Caratinga está na retomada dos eventos esportivos, então, no início do ano que vem teremos a honra de abrir com nossa competição, que seria realizada em 2021. Vamos fazer o 2° Aberto de Jiu-Jitsu Caratinga, que por sinal o primeiro foi um sucesso absoluto, muita gente até hoje fala bem da nossa cidade, que esse era nosso objetivo”.

Jean Chaves finaliza registrando seus agradecimentos aos patrocinadores e ressalta a importância de apoio para o esporte. “Fica o nosso agradecimento à Prefeitura de Caratinga, que vem nos ajudando ao longo dos anos com o Programa Bolsa Atleta; temos nossos patrocinadores, a Uninter e a Prefeitura de Piedade de Caratinga com meu projeto lá na cidade. Queria pedir aos empresários da cidade, pois, precisamos do patrocínio. Levamos e elevamos o nome da nossa cidade, precisamos que os empresários abracem a causa para executarmos um campeonato melhor que foi o ano passado. Tenho certeza que isso será bom para todo mundo. E o nosso agradecimento, principalmente, ao Diário de Caratinga que sempre nos apoiou”.