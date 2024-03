Iniciativas reforçam o combate à violência doméstica durante o Mês da Mulher

CARATINGA – Durante o Mês da Mulher, uma série de ações educativas e de conscientização foi promovida pela Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica do 62º BPM, com o apoio da rede de Enfrentamento à Violência Doméstica.

As atividades no dia 8 de março, data em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, foram direcionadas às mulheres assistidas pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), visando elevar a autoestima, o poder, e a autonomia feminina.

A iniciativa também destacou a importância da mulher na sociedade e os serviços oferecidos pela Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica (PPVD). Participaram da ação, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) através da PPVD, da Polícia Civil através da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM), do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), do CRAS, e da Secretaria Municipal de Assistência Social.

PALESTRAS EM ESCOLAS

Conforme a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, destaque das atividades durante todo o mês de março foi a realização de palestras educativas em escolas estaduais, incluindo a Escola Estadual Isabel Vieira, a Escola Estadual Princesa Isabel e a Escola Estadual José Augusto Ferreira.

Nessas ocasiões, foram discutidos o crime de violência doméstica, a importância da denúncia, e apresentados os serviços de apoio disponíveis para as vítimas. “As palestras ofertadas pela PPVD e DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) visaram empoderar os alunos com conhecimento e encorajá-los a buscar ajuda em situações de violência doméstica”.

Aproximadamente 550 alunos, além de docentes, participaram das atividades, demonstrando engajamento e interesse por meio de perguntas e discussões.

“Este esforço conjunto entre diferentes instituições reforça a rede de suporte às mulheres e destaca a educação como ferramenta essencial no combate à violência doméstica”, finaliza a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica.