Homem mata outro em bar de Nova Lima após trombar com vítima duas vezes

Um homem, de 34 anos, foi morto por uma facada no abdômen ao esbarrar com um mesmo homem duas vezes em um bar do bairro Jardim Canadá na noite dessa terça-feira (28). O suspeito, de 36 anos, gritou para a vítima “o passeio é largo, mas o cara tem que esbarrar em mim” antes de cometer o crime.

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas contaram que o suspeito estava bebendo no bar quando esbarrou com a vítima pela primeira vez, ainda na calçada do estabelecimento, e sem querer. Pouco tempo depois, os dois trombaram de novo, já dentro do bar, e o atrito foi mais forte.

A partir daí, se iniciou uma discussão. Foi quando o suspeito foi até o seu veículo, pegou uma faca e voltou ao bar, atingindo o homem no abdômen e fugindo do local em seguida.

A vítima foi levada pelo irmão até a UPA do bairro, mas não resistiu ao ferimento e morreu. Já o suspeito foi encontrado pelos policiais dentro do veículo ainda na região e recebeu voz de prisão em flagrante.

