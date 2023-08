Homem é morto com golpe na cabeça desferido pelo amigo

MUTUM – Um desentendimento entre amigos terminou de forma trágica na manhã desta terça-feira (1) no córrego São José, distrito de Humaitá, zona rural de Mutum. Um homem, 54 anos, foi morto com um golpe de enxadão desferido em sua cabeça.

A Polícia Militar foi acionada para comparecer onde havia ocorrido um homicídio. No local, a vítima foi encontrada caída ao solo com um ferimento na cabeça. Os militares levantaram informações dando conta que a vítima e o autor eram amigos e inclusive trabalhavam juntos na colheita de café, porém aparentemente se desentenderam e o autor veio a desferir um golpe de enxadão na cabeça da vítima.

A PM iniciou as diligências e segue em rastreamento para localizar o autor. Denúncias podem ser realizadas através do disque denúncia unificado, 181, ou pelo 190.