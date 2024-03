FUNEC + VERDE: Dia Mundial da Água é comemorado com ação para crianças

CARATINGA – A Fundação Educacional de Caratinga vem promovendo uma série de atividades ambientais, por meio do programa “Funec + Verde”. No Dia Mundial da Água, 22 de março, a Fazenda Experimental Funec recebeu a visita de crianças do segundo ano do ensino fundamental da Escola Municipal Glorinha Rocha Abelha. Durante a atividade, que contou com a efetiva participação do Lions Clube Caratinga Itaúna, os alunos conheceram o espaço em que acontece um trabalho de recuperação de nascente e tiveram uma aula sobre a importância dos hábitos sustentáveis.

De acordo com o superintendente administrativo da Unidade III, Joildo Fernandes, a visita faz parte do projeto Sala Verde FUNEC, iniciativa do Ministério do Meio Ambiente que é mantida na Fazenda Experimental com o propósito de levar educação sobre temas socioambientais à comunidade. “É muito interessante trabalhar com crianças, porque elas são bem sinceras. Elas falam sobre como outras pessoas vêm se comportando, principalmente os adultos, em relação ao meio ambiente, à economia de água e ao uso sustentável de materiais. Quando elas recebem esse conhecimento e voltam para casa, fazem toda a diferença”, afirma. Para a presidente em exercício do Lions Clube Caratinga Itaúna, Maria Célia Bomfim Ribeiro, “o clube tem o maior prazer em participar desta comemoração, sendo o cuidado com o meio ambiente uma das causas globais de Lions Internacional”.

O superintendente anuncia ainda que outras escolas e associações podem participar do projeto, agendando suas visitas. “Nossa Sala Verde atende a toda a sociedade, então fazemos um convite para instituições de ensino, clubes e outras entidades. Há a possibilidade de trazer as pessoas para capacitações, palestras e workshops. O nosso objetivo é difundir a preservação do meio ambiente e o uso consciente dos recursos naturais”.

Aprendizado

Em um dos momentos da visita das crianças, a professora doutora Adriana Magalhães, pesquisadora do Centro Universitário de Caratinga (UNEC), ministrou uma apresentação a respeito dos pequenos gestos que podem contribuir com a qualidade de vida no planeta. Ela elogiou a participação dos pequenos. “Eles são muito falantes, então temos que manter uma dinâmica para que todos possam participar. E eles já têm essa consciência de que não podem jogar lixo na rua nem nos rios. Agora cabe a nós, como adultos, reforçar isso cada vez mais, porque é um conhecimento que ninguém tira deles”, comenta.

Joelma Vieira, professora de uma das turmas que estiveram na Fazenda Experimental, conta que o conteúdo apresentado pela equipe enriquece os conceitos que ela trabalha com os pequenos na sala de aula. “Abordamos esses temas devido à importância no mundo em que vivemos. E os alunos gostam de aprender coisas novas, então para eles será um grande aprendizado. É uma troca de experiências que será muito válida para o futuro deles”.

Entre as crianças, a avaliação da atividade foi positiva. “Gostei muito do que ensinaram sobre o meio ambiente. A gente também ganhou lanche e um desenho para pintar, foi muito legal”, conta Pérola Andrade, de 07 anos.