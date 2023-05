Fundação Renova acompanha investimento de R$ 1,5 milhão de reais em projetos de Caratinga

CARATINGA – O Edital Doce, promovido pela Fundação Renova, aprovou projetos com objetivo de fomentar iniciativas nas áreas de cultura, esporte e lazer nas regiões atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão.

Caratinga está entre as cidades que tiveram propostas contempladas e nesta sexta-feira (5), a cidade recebeu a visita de Gustavo Ciriaco, analista de Cultura e Turismo da Fundação.

Gustavo destaca o trabalho que tem sido desenvolvido pela Fundação Renova desde sua criação, em 2016. “Com esse intuito então de reparar os desastres que foram causados. 42 programas foram desenvolvidos, dentre eles, represento o programa 13 de apoio a turismo, cultura, esporte e lazer. Estou no município de Caratinga fazendo acompanhamento dos projetos que são realizados aqui no município. Temos uma iniciativa dentro do programa que chama edital Doce, no qual fazemos aporte financeiro a iniciativas sociais exclusivas. Fazemos o lançamento do edital, um chamamento público para essas instituições, os projetos são submetidos para análise minuciosa e depois lançamos as informações e os projetos apoiados”.

Em Caratinga, 10 projetos foram apoiados, somando cerca de R$ 1,5 milhão aportados dentro do município, exclusivamente para desenvolvimento desses projetos sociais. “Temos projetos voltados para arte cênica, visual, cinema, por exemplo. Estamos prevendo lançar uma terceira edição do edital Doce no primeiro semestre de 2023, o município de Caratinga será atendido novamente. Em Caratinga já temos todos os projetos em execução, a primeira parcela já foi depositada para todos os projetos, alguns já receberam segunda parcela. Então, todos, se não estão no processo inicial de planejamento da execução, estão em processo de execução mesmo”, pondera.

Belkiss Chaves teve projetos aprovados pelo edital e faz um balanço das atividades realizadas. “Meu projeto trabalha com teatro e leva essa arte para Ilha do Rio Doce, Porto Seguro, Vale Verde e atua no município de Caratinga Tivemos já a primeira etapa nessas comunidades e aqui na cidade. Todos os componentes de Caratinga já iniciaram os trabalhos com cinema, teatro, música, dança, redação, fotografia; muita coisa bacana sendo desenvolvida em Caratinga. Temos procurado atender as comunidades que realmente precisam de lazer, vamos para apresentar uma peça e não conseguimos ir embora tamanha a necessidade deles”.

Projetos aprovados em Caratinga:

1. Sarau Cultural Meraki “Nossas Raízes”

2. A.COR.DA Caratinga Afro

3. Circuito Itinerante de Cinema na Comunidade 12 Anos

4. CIRCUITO DE CINEMA RIO DOCE

5. Roda Cultural

6. 3ª e 4º Festival de Cinema de Infantil do Projeto Cinema na Comunidade

7. Sarau e Exposição de Artes “Cultura e Arte Transformadoras”

8. A Arte Edução como base para um lazer saudável – Escola de Arte Bico de Pena.

9. Meu Mundo Encantado

10. Chá de Gentilezas