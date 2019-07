DA REDAÇÃO – No sábado (20), foi realizado X-Combat World Cup BJJ Pro 2019. A competição de jiu-jitsu aconteceu no Centro Esportivo Tancredo de Almeida Neves (Tancredão), em Vitória (ES). Estefersom Azevedo, da equipe Black Norte, participou do evento esportivo e foi medalha de ouro na faixa roxa, adulto até 82 kg.

O atleta fez questão de agradecer o patrocínio recebido do Bolsa Atleta da Prefeitura de Caratinga.