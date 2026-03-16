Promessa de Manhuaçu, Heitor Campos é selecionado para disputar a Go Cup pelo Vasco

O jovem talento de Manhuaçu, Heitor Campos, segue ganhando destaque no cenário do futebol de base brasileiro. O atleta foi selecionado para representar o Sub-10 do Vasco da Gama no Go Cup, considerada o maior torneio de futebol infantil do mundo.

A competição, que revelou Estevão, Endrick e Vitor Roque para o mundo,, será realizada entre os dias 28 de março e 4 de abril, em Goiânia, reunindo equipes de diversos países e alguns dos principais clubes formadores do futebol mundial. Para o torneio, apenas 14 atletas foram escolhidos para integrar o elenco vascaíno da categoria Sub-10 — entre eles, o manhuaçuense Heitor.

O jovem jogador integra as categorias de base do Vasco desde o ano passado. Antes de chegar ao clube carioca, Heitor teve passagens por importantes centros de formação do futebol brasileiro. Ele iniciou sua trajetória no Cruzeiro Esporte Clube, onde foi aprovado em avaliação quando tinha apenas seis anos. Posteriormente, também fez parte das categorias de base do Clube Atlético Mineiro.

A mudança para o Rio de Janeiro foi impulsionada pela Goldplayer Sports, agência que representa o atleta. A empresa também representa o jovem jogador Ryan, recentemente negociado com o AFC Bournemouth, da Inglaterra, e mantém conexões com a Nike, atual patrocinadora do Vasco.

A participação na Go Cup representa mais um passo importante na formação do atleta de Manhuaçu, que começa a construir seu caminho em uma das competições de base mais prestigiadas do futebol mundial. Para a cidade, a presença de Heitor no torneio também reforça o surgimento de novos talentos locais no cenário esportivo nacional.

Fonte: Portal Caparaó