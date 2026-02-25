Corredores de rua de Inhapim concluem desafio de verão

INHAPIM – Um grupo de corredores de rua de Inhapim celebrou, nesse domingo (22), durante a 4ª Corrida Rústica dos Ipabenses, a conclusão de um desafio de verão composto por quatro etapas, que teve como objetivo consolidar a iniciativa de criação de um coletivo de praticantes da modalidade no município.

Participaram do desafio 59 atletas. Estiveram presentes 31 corredores no Treinão de São Sebastião, no dia 20, em Inhapim; 12 corredores na Corrida Rústica de 88 anos de Governador Valadares; três corredores na Corrida de 88 anos de Tarumirim; e 13 corredores na já citada 4ª Corrida Rústica dos Ipabenses, no município de Ipaba.

Ao final, os resultados foram expressivos, com integrantes do grupo alcançando pódio em suas respectivas categorias em todas as corridas da etapa, além de muitos outros batendo recordes pessoais de tempo. Além do desempenho técnico, destacou-se que a constância foi o principal diferencial para o sucesso da proposta.

Segundo os atletas, o cumprimento do desafio simboliza mais do que medalhas e troféus: representa a superação de limites e o fortalecimento do espírito de equipe.

Com o encerramento do circuito, os corredores inhapinhenses iniciam agora um período de recuperação ativa antes de focar no treinamento para as próximas competições, com destaque para a corrida do próprio município, A Rota do Amanhecer, que acontecerá no dia 22 de março.

A expectativa é de que o grupo se expanda, atraindo novos entusiastas da corrida de rua na cidade.