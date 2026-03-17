Atletas de Manhuaçu participam de campeonato de lutas em Santa Luzia

Atletas de Manhuaçu participaram, no último domingo (15), do evento esportivo Garra Forte Fight, realizado no Centro Municipal de Lutas, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A competição reuniu atletas de diversas cidades de Minas Gerais e contou com disputas ao longo de todo o dia, envolvendo diferentes categorias e modalidades de esportes de combate, como boxe, muay thai, kickboxing, jiu-jitsu, karatê, MMA amador e taekwondo.

Representando Manhuaçu, participaram atletas do projeto Sanda Brasil, acompanhados pelo professor e atleta Wagner Nascimento, responsável pelo trabalho de formação e incentivo ao esporte no município.

Entre os competidores estavam Hugo Gabriel Gomes, de 13 anos, que disputou na categoria até 46 quilos, e Miguel Bruno Ventura, de 17 anos, que competiu na categoria peso pesado, até 115 quilos.

PARTICIPAÇÃO

De acordo com a organização, o evento reuniu alguns dos principais atletas do estado, sendo uma oportunidade para novos talentos demonstrarem desempenho nas modalidades de luta.

A participação dos atletas de Manhuaçu destaca o trabalho desenvolvido pelo projeto Sanda Brasil, que utiliza o esporte como ferramenta de disciplina e formação de jovens.

Eventos como o Garra Forte Fight também contribuem para o intercâmbio entre atletas e academias, além de fortalecer as modalidades de combate em Minas Gerais.

Fonte: Portal Caparaó