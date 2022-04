Equipe Tiro Prático é ouro, prata e bronze em duas competições

DA REDAÇÃO- A Equipe Tiro Prático conquistou as medalhas de ouro, prata e bronze na primeira etapa do Interclubes de Silhuetas Metálicas em Governador Valadares, no último domingo (3), no Clube Alfa.

Já na segunda-feira (4) foi a vez do Clube Náutico Alvorada realizar sua segunda etapa do Campeonato Regional de Silhuetas Metálicas, onde a Equipe conquistou mais uma vez ouro, prata e bronze pelos atletas Edson Firmino, Júlio Cortez, Raphael Gonçalves, Kaio Cezar e sua esposa Maiara.

As categorias disputadas foram FCRF Livre calibre 22, FCRF Mira Aberta calibre 22, FCRFH Mira Ótica calibre 22 e calibre 38.