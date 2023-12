Encerrado o 18º Salão de Humor de Caratinga, aclamado como um dos melhores do Brasil

CARATINGA – Encerrou neste sábado (2), o 18º Salão Internacional de Humor de Caratinga, o evento mais tradicional da cidade, que esteve aberto ao público de 21 de novembro a 2 de dezembro na Casa Ziraldo de Cultura apresentando uma atrativa exposição de cartuns, charges, quadrinhos e caricaturas de artistas de quase todo o Brasil e de mais trinta países, numa realização do produtor cultural Elcio Danilo Russo Amorim, o Edra, com o apoio da Prefeitura de Caratinga, através da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura.

A escritora Marilene Godinho, a grande homenageada desta edição, foi agraciada com 75 caricaturas, enviadas por vários artistas brasileiros e de mais 22 países e, entre as quais, estão apresentadas aqui as seis melhores, escolhidas por uma comissão julgadora especializada.

A grande novidade na programação deste ano foi a criação do 1º Salão Maluquinhos de Humor de Caratinga, destinados ás crianças e que recebeu desenhos da escritora caratinguense, de alunos das escolas da rede municipal e particulares e que agora será parte integrante do evento.

Depoimentos Cartunistas:

“Que maravilha! Uma linda surpresa deste salão que considero um dos mais abrangentes e organizados do mundo. Parabéns Edra” (Ulisses)

“Agradeço pelo que o Edra faz pelas artes gráficas. Muita dedicação com um trabalho sério. Um júri sempre muito competente. Uma honra ser premiado nesse salão. Parabéns!!!” (Fernandes)

“Parabéns ao Edra por manter a chama acesa. Imagino o tanto de trabalho que deve ter na organização disso tudo! A gente precisa disso. Por mais Salões, mais Feiras, mais Exposições! A Arte existe porque a vida não basta…” (Hippertt)

“Maravilha! Muito feliz por fazer parte deste pódium. Parabéns ao Júri e à todos os participantes deste Salão Internacional de Humor de Caratinga que tanto incentiva o artista” (Cláudio Teixeira)

“Parabéns ao Edra pela dedicação e pela organização de mais uma bela edição deste tradicional evento do humor internacional!” (Mello)

“Um super salve para o Edra que faz este boníssimo Salão resistir e existir!” (Alisson)

“Eu estou extremamente honrado e feliz por meu trabalho ter sido reconhecido em um Salão de Humor tão importante como o de Caratinga. Foi uma felicidade imensa ver meu nome entre os selecionados, e receber a notícia da menção honrosa foi a cereja do bolo. Meu muito obrigado a todos envolvidos que fazem esse evento tão importante acontecer por tantos anos” (Emersom Boca)

“É uma honra gigantesca ter sido premiado no Salão de Caratinga!” (Francis)

“Parabéns pela realização de mais um Salão Internacional de Humor de Caratinga e do Salãozinho! Parabéns pela observância e execução de tudo, conforme no regulamento. Sobretudo sem extensão de “deadline” e a forma de composição das comissões, onde os concorrentes tiveram – assim como no ano passado, o privilégio de serem julgados por companheiros afins com as categorias as quais foram jurados” (Mattias)

“Muito obrigado por criarem esse festival maravilhoso que nos permite realizar nossos sonhos!!” (Guaíco)