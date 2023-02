Emater e Secretaria Municipal de Agricultura distribuem sementes de feijão para 650 agricultores de Caratinga

CARATINGA– A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG) está destinando sementes de feijão de alta qualidade para 650 agricultores familiares de Caratinga. A distribuição ocorrerá em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura.

O material foi adquirido, em licitação, com recursos aprovados pela bancada mineira na Câmara dos Deputados, repassados para a Emater-MG por meio de convênio com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Conforme o coordenador técnico regional da Emater, Sebastião Jorge Braga, inicialmente, o município está recebendo 650 pacotes de semente de feijão carioca de 10 kg cada. “É um importante elemento na cadeia alimentar do Estado. Temos que considerar que a segurança alimentar e o próprio fornecimento no Pnae, que é a alimentação das escolas, uma base forte é o feijão. E temos que observar que não é simplesmente uma distribuição de 650 sacos, ou seja, 6.500 quilos de semente, temos que ver os objetivos e benefícios que isso vai trazer”.

Sebastião destaca que o feijão, assim como outros produtos básicos, integra a Agenda Estratégica de Culturas da Emater-MG, pela grande importância na alimentação e na renda das famílias rurais. “Tendo-se uma mínima tecnologia de produção acreditamos que um saco de 10 quilos que cada produtor vai receber, vai gerar aproximadamente 500 a 600 quilos de feijão, mais do que suficiente para seu consumo, sua segurança e logicamente ele poderá comercializar excedentes. Ou seja, hoje o preço do feijão no supermercado está R$ 8 até R$ 10, então, rendimento ao produtor além dessa segurança alimentar”.

O plantio da segunda safra de feijão em Minas vai até o início de março, como explica. “Uma semente básica, ou seja, melhorada e o primeiro ciclo de plantio dela está sendo agora. Carioca, ciclo precoce, com 75 dias está sendo colhido e resistente à seca, então, muito propício a ser plantado nessa ocasião, que será a segunda safra de feijão que se planta no final de fevereiro e início de março. Chegou num momento adequado, às vezes temos dificuldades de operacionalizar temporalmente a distribuição, desse ano não, chegou num momento adequado e por ser uma semente básica, pode ser utilizada mais três vezes como replantio”.

O coordenador técnico ainda explica que, caso o produtor não plante nesse período, pode optar por plantar no feijão de inverno ou na época das águas, desde que realize o armazenamento correto. “Pode armazenar, guardar esse produto, por ser uma semente de extrema qualidade. Desde que, logicamente, armazene em condições que permitam a longevidade e permanência dessa geminação. Lógico, que se colocar debaixo do tanque, em ambiente úmido, quente, vai perder o poder germinativo”.

Tarcísio Moreira, extensionista agropecuário da Emater em Caratinga reforça que a distribuição vem a atender as necessidades da agricultura familiar. “Valorizar mais o trabalho e melhorar a condição de renda desses agricultores, fazendo um trabalho mais técnico, são sementes selecionadas, de alta qualidade, com potencial bem interessante de produtividade. Essas sementes vêm com a condição de ser exploradas por mais três etapas, sem perca de qualidade. Isso vai agregar bastante tanto na alimentação do agricultor familiar, como na fonte econômica”.

SECRETARIA DE AGRICULTURA

A logística de distribuição para os beneficiados está sendo providenciada pela Secretaria Municipal de Agricultura. O secretário Alcides Leite de Mattos, responsável pela pasta, explica como ocorrerá a distribuição. “É muito importante pra nós, já que Caratinga é uma cidade rural. Temos 10 distritos, então essa quantidade de sementes vem a fomentar a produção de feijão no município. Vemos nos últimos anos o preço do feijão muito alto, então, o produtor rural terá sem dúvida um ganho muito bom com a produção de feijão e, consequentemente, melhor renda no campo. Vamos distribuir em todos os distritos, o produtor rural pode procurar a secretaria através dos nossos técnicos, para cadastrar e receber seu kit”.

Alcides ainda cita o papel da Secretaria, fortalecendo as famílias no campo. “Estamos muito satisfeitos com essa parceria com a Emater, a emenda parlamentar dos deputados de Minas Gerais e, principalmente da bancada rural na Câmara dos Deputados, que indicaram essa semente de feijão e estamos fomentando mais uma vez, a segurança alimentar e a diversificação na produção, para que no Ceasa consigamos exportar mais produtos agrícolas e no mercado municipal abastecer nosso mercado interno de Caratinga”.

José Corintho, diretor de Agronegócios, acrescenta que a Secretaria dará todo suporte aos produtores para o plantio das sementes. “Muito importante o programa, temos que agradecer ao prefeito Dr. Welington e ao secretário Alcides por essa parceria, mesmo porque é uma indicação de bancada. Apesar de simples, é de grande importância para o produtor. Um número expressivo de beneficiários, Caratinga também uma cidade polo. A Secretaria vai dar a logística de transporte das sementes, entrega nas associações e o que for necessário”.