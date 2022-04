É preciso valorizar a base

Um dos principais compromissos da nova gestão da Liga Caratinguense de Desportos, é promover e valorizar nossas categorias de base. Historicamente nosso futebol sempre revelou grandes nomes, tanto para nosso futebol, como para o futebol profissional. Nomes que ganharam o mundo. Porém, o esporte, principalmente o futebol, tem uma missão muito mais nobre que a formação de jogadores, embora seja de extrema importância para a manutenção dos trabalhos em clubes. O esporte é a mais eficiente ferramenta de inclusão e transformação social que conheço. Segundo números da OMS (Organização Mundial da Saúde) Para cada R$1,00 investido em esportes, são economizados R$3,00 em saúde e outros 5,00 em segurança pública. Só isso já deveria ser suficiente para que tivéssemos mais governos e mais empresas investindo em esporte. Isso se chama responsabilidade social. Não adianta ficarmos apenas esperando de governos, assim como é absurdo alguns governante simplesmente ignoram esse dever.

A Liga Caratinguense de Desportos promoveu o 1° Arbitral para a promoção do Campeonato Regional da categoria Sub 15 e Sub 17, previsto para iniciar em 1°de Maio. Diversos representantes de bons trabalhos de base de toda região estiveram presentes. Afinal, esse sempre foi um desejo de todos. Mais que isso, uma queixa da falta de competições para a base. Portanto, tudo que treinadores, pais, e atletas queriam. O entusiasmo é geral. Entretanto, alguns manifestaram enorme preocupação com às dificuldades estruturais e apoios para custear a competição, embora os valores de custo na base sejam muito, mas muito menores que numa Campeonato Regional adulto. Tá aí algo difícil de entender. Porque na hora de investir na base, na formação de cidadãos, tão pouco interesse? Na minha humilde opinião, passou da hora de mudar tal realidade. Afinal, tem muita gente fazendo ótimos trabalhos em Caratinga e região.

Brasileirão: Começou ou continuou?

Começou o campeonato mais importante do Brasil. Porém, pelo que vimos na primeira rodada, fiquei com a impressão que estamos assistindo uma continuidade do ano passado. Afinal, o Atlético estreou vencendo, com Hulk marcando duas vezes. É ou não é um filme repetido? Além disso, Palmeiras e Flamengo, apontados como principais concorrentes, estrearam mal. Ainda é muito cedo pra dizer que o Galo irá ganhar o Brasileirão. Mas, a primeira impressão é essa.

Na série B o Cruzeiro estreou com derrota. Mais uma sensação de “filme repetido” entretanto dessa vez, apesar do resultado ruim, acho que o torcedor pode ter um pouquinho mais de esperança. Tecnicamente o time é fraco, mas pelo menos tem padrão de jogo. Além disso, reforços irão chegar em breve.

Rogério Silva

@rogeriosilva89fm