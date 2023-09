Distribuição de sementes de flores marca início da primavera em Caratinga

CARATINGA – A Primavera, estação mais florida do ano, teve início no sábado (23). A data foi marcada pela primeira edição de um projeto do Lions Clube Caratinga Itaúna, que realizou a distribuição de sementes de flores.

A ação aconteceu nos semáforos da Praça Cesário Alvim com Avenida Moacir de Mattos e da Avenida Moacir de Mattos com a Rua Dona Julica, tendo como parceiros o Rotary Club Caratinga, Movimento Amigos de Caratinga (MAC) e Fundação Educacional de Caratinga (Funec).

De acordo com professor Eugênio Maria Gomes, presidente do Lions Clube Caratinga Itaúna, o ‘Projeto Primavera- Plante flores, alegria e cores’ é mais uma iniciativa do Lions Clube Itaúna, voltada para a sociedade. “São flores da nossa região, que nascerão com facilidade, se bem cuidadas. A ideia é levar a semente pra casa, plantar e quem sabe na próxima edição vamos ouvir alguém falar que plantou, o jardim ficou bonito e já está trazendo a semente para a gente distribuir mais”.

O Lions já conta com alguns projetos permanentes, como o ‘Desapega’, ‘Aquecer e Não Esquecer’ e a ‘Feira Literária’, em parceria com a Academia Caratinguense de Letras’. Professor Eugênio explica o porquê decidiu desenvolver o Projeto Primavera. “Assumi a presidência agora e quis colocar mais um projeto permanente para compartilhar com a comunidade. Achei que faltava alguma coisa sobre Primavera, porque falta um pouco de cor em Caratinga. A ideia não é sair florindo rua, mas, despertar as pessoas da importância de ter flor em casa, no seu jardim, na rua. É todo mundo preocupado em trazer a primavera para a sua vida. E colorir mais a vida, estamos precisando”.

Vanderlei Dornelas, presidente do MAC, frisa a importância do projeto para a conscientização ambiental. “Muito importante. Devemos plantá-las em terras boas, para que elas produzam flores lindas, florindo nosso jardim de paz, de harmonia, amor, esperança. Precisamos muito do meio ambiente, é onde nós vivemos. Que possamos valorizar muito o meio que convivemos, preservar nossa cidade, colocar nosso lixo nos devidos lugares, limpar nossos quintais, para que tenhamos sempre uma cidade linda”.

Valter Oliveira, presidente do Rotary Club Caratinga, celebra a união das entidades, em mais uma iniciativa importante para a comunidade. “Marca uma parceria com entidades importantes de Caratinga e, principalmente, pelo propósito do projeto, que é entregar essas sementes, no sentido real, que é de plantio e replantio de plantas, mas, também no sentido simbólico. A vida está tão difícil e semear as flores, a primavera, traz alegria para todos”.