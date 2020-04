DIÁRIO WEB

H1N1 e Coronavírus

A BBC traz a matéria ‘Por que o H1N1 não parou economias como a pandemia de coronavírus?’. O texto diz que para conter a pandemia do novo coronavírus, um terço da população mundial vive hoje sob medidas de isolamento, que fecharam lojas, aeroportos, empresas, atividades culturais e esportivas ou obrigaram as pessoas a ficar em suas casas.

José Francisco Gonçalves, economista-chefe do Banco Fator e professor da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, foi um dos ouvidos pela BBC Brasil. Ele disse que “a perspectiva agora era de uma piora da atividade econômica mundial. A China estava desacelerando. Já havia uma desaceleração na Europa e nos Estados Unidos. Então, o ambiente é mais desfavorável hoje e há menos espaço para esse tipo de medida do que em 2009”.

O economista afirma que as medidas de isolamento adotadas ao redor do mundo se baseiam em conhecimentos médicos e epidemiológicos e que a preocupação com seu impacto econômico perde cada vez mais espaço diante da gravidade da pandemia. “Essa discussão é travada só por alguns empresários e por alguns poucos economistas, que, a cada dia que passa, são menos numerosos, porque fica claro que não fazer o isolamento ou adotar um isolamento parcial é mais prejudicial para a economia”.

Kit alimentação

A notícia de que a Prefeitura de Caratinga irá aderir à lei federal que garante aos estudantes de escolas públicas o acesso à alimentação durante o período de suspensão das aulas, neste momento de pandemia, repercutiu nas redes sociais do DIÁRIO. Os municípios foram autorizados a distribuir, em caráter excepcional, um kit alimentação. Em Caratinga, 5.729 alunos são atendidos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar e, segundo a Secretaria de Educação, logística e mais detalhes de entrega serão divulgados em breve.

Uso obrigatório de máscaras

O prefeito Alexandre Kalil (PSD) anunciou nesta terça-feira (14), em entrevista coletiva, que, a partir da próxima sexta-feira (17), será obrigatório o uso de máscaras para circular pelas ruas da capital. ” As pessoas só vão andar com máscaras”, afirmou o prefeito. A punição para quem não cumprir o decreto será, inicialmente, a proibição de entrada nos locais públicos. O prefeito não detalhou como será feita a fiscalização. Seria uma boa ideia também para Caratinga, já que muitas pessoas fazem questão de ignorar o isolamento social.

BOAS NOTÍCIAS

Este foi o comentário da internauta Raiane Louvado a respeito da edição de ontem. Ao falar sobre boas notícias, ela considerou novos casos descartados para o covid-19 no município; Páscoa com benção em carreata realizada pela Paróquia Nossa Senhora do Carmo; uma ação da Ibra e Faveni com a doação de mais de 400 cestas básicas para famílias carentes; a distribuição de kit alimentação a estudantes de escolas públicas; e policiais civis que doaram sangue no Hemominas. Realmente, o momento é tenso, mas, reportagens de esperança trazem alívio. Agradecemos o comentário!