DIÁRIO WEB

Situação em Manaus

A foto feita por Jair Araújo e publicada no jornal amazonense A Crítica reflete a situação de Manaus (AM). A matéria diz que no domingo (26), a cidade bateu um triste recorde e houve 140 sepultamentos.

Infectado com coronavírus de Ipatinga em Caratinga

A população caratinguense ficou revoltada nesta terça-feira(28), ao descobrir que um jovem de Ipatinga que testou positivo para o coronavírus furou a quarentena naquela cidade e veio para a casa da namorada em Caratinga. A secretária de Saúde Jaqueline Marli concedeu entrevista coletiva falando das medidas tomadas após a descoberta do caso.