Desaparecido

Uma família de Rio Casca procura pelo jovem Mateus Felipe Pereira Dias, 24 anos.

Conforme informações da mãe de Mateus, ele saiu de casa às 8h30 de ontem sem dizer para onde ia e já teria sido visto passando por São Pedro dos Ferros, Raul Soares e Vermelho Velho.

Ele iria dar início a um tratamento ontem. Mateus saiu de casa vestindo bermuda, sem camisa, em uma bicicleta de garupa baixa preta. Uma blusa de moletom estava enrolada no guidão, com uma Bíblia no bolso.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Mateus, pode fazer contato pelo 31 98201-9995.