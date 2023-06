DER inicia obras na MG-329

Conforme o Departamento, inicialmente estão sendo executados os serviços preliminares de tapa-buracos, roçada e limpeza da pista

CARATINGA- Conforme informações do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), a ordem de serviço já foi dada e os trabalhos na MG-329, no trecho Bom Jesus do Galho – Caratinga, foram iniciados neste mês.

De acordo com o Departamento, no momento, estão sendo executados os serviços preliminares de tapa-buracos, roçada e limpeza da pista. Posteriormente serão feitas a recuperação funcional do pavimento e sinalização.

Constantemente, usuários da via têm reclamado de buracos no pavimento, com queixas sobre as condições do trecho. Eles questionam a previsão do início dos serviços, uma vez que a licitação já aconteceu. Até o momento, dois radares estão em operação na estrada.