Correntezas do Caos

O homem é um ser em contínuo processo de construção, que traz em si a capacidade de se reciclar, de se transformar, de agregar para si, e em si, conceitos, visões de mundo, e formas de se relacionar que lhe agregue e lhe acrescente “algo a mais”, se diferenciando de seus semelhantes pelos princípios e valores que formam sua base e essência, que moldam seus costumes, credos e crenças, limitando e moldando a sua maneira mais íntima de ser, e é essa capacidade de adaptação, aliada a esses princípios, que dão a cada um a força e a fibra necessárias para que não sejamos arrastados pela correnteza de caos, incerteza e insegurança que tem tomado conta da sociedade e do mundo atual.

Em nossa sociedade atual parece existir um princípio desconhecido que age em prol da proliferação do caos em todas as áreas, muitos andam desorientados e sem esperança, num mundo onde vemos leis, atos, ações, intervenções, e tantas coisas mais, feitas e utilizadas por líderes e pessoas importantes que, no lugar de nos nortear e nos dar a segurança necessária para o desenvolvimento e caminhar da sociedade, acabam tirando o chão e as certezas de todo o povo, deixando-o à deriva em plena tempestade, tempestade esta que trará terríveis mudanças para nossa sociedade e futuras gerações.

Salta aos olhos as demoníacas motivações que culminam em uma trama inteligentemente orquestrada e montada para desorientar e desnortear toda a sociedade. É fácil de observar o apoio, e a criação de leis inconcebíveis, que visam pura e tão somente facilitar a execução de seus planos sórdidos. Vemos ações incompreensíveis que são colocadas em prática com o único intuito de levar a sociedade atual à mais completa desordem, ao caos.

Diante de tal desordem, é mais do que urgente que cada um de nós reavaliemos os princípios que nos norteiam. Precisamos urgentemente revisar nossas bases, nossas crenças, nossas atitudes e, principalmente, precisamos rever nossos conceitos sobre o que é bom, certo, e errado.

Todos sabemos que nosso país precisa de mudanças drásticas e urgentes, e isso começa com a mudança de mente de cada brasileiro, começa pela revisão de nossas bases, com uma profunda reflexão sobre quem somos e o que podemos fazer para mudar o rumo de nossa história, de maneira que não sejamos levados pela correnteza de insegurança, medo, corrupção, e canalhice que tomou conta de nossa sociedade, para que não sejamos levados pelas correntezas do caos que toma conta do mundo.

Wanderson R. Monteiro

Bacharel em Teologia pelo ICP – (Instituto Cristão de Pesquisas)

(São Sebastião do Anta – MG)

dudu.slimpac2017@hotmail.com