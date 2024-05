Copasa lança campanha de incentivos para alcançar 1,5 milhão de potenciais clientes da tarifa social

Benefício pode promover a redução de até 50% nas contas de água/esgoto para famílias de baixa renda em Minas

DA REDAÇÃO – A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) disponibilizou uma série de ações com foco em alcançar 1,5 milhão famílias em todo o Estado que podem ser beneficiadas pela tarifa social, ou seja, receber até 50% de desconto nas faturas de água e esgoto. Atualmente, a Companhia possui 789,4 mil famílias cadastradas, mas a intenção é duplicar esse número e conceder condições especiais a famílias de baixa renda nos 637 municípios mineiros onde a Copasa detém concessão.

No ano de 2024, foram incluídos 114,3 mil novos beneficiários e aproximadamente 288 mil poderão perder o benefício por falta de atualização no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Esses clientes têm até 25 de junho para efetuar a atualização. Nas regiões Leste e Nordeste do Estado de Minas Gerais, que abrange 152 municípios divididos nas gerências regionais de Almenara, Caratinga, Diamantina, Ipatinga e Teófilo Otoni, 50.422 famílias que estão inscritas no site do CadÚnico, poderão perder o benefício por estarem com o cadastro desatualizado.

Em razão disso, a Copasa lançou uma campanha de incentivos para garantir que famílias elegíveis de todas as regiões conheçam esse direito. A tarifa social da Copasa é disponibilizada às famílias inscritas no CadÚnico, que tenham a renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa e residam em imóvel residencial. O benefício é uma das ações de responsabilidade social da Companhia, e está alinhado aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), com foco principal no ODS 6, que trata da disponibilização de água potável e de esgotamento sanitário.

O primeiro passo do beneficiário é procurar o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do seu município para inscrição ou atualização do cadastro no CadÚnico e assim obter o documento chamado “Folha Resumo”. Em seguida, o cliente deve entrar em contato com a Copasa, por meio de um dos canais de relacionamento com o cliente, e, além da “Folha Resumo”, apresentar o CPF, o comprovante de endereço em nome do beneficiário e a conta atual do imóvel a ser cadastrado no programa. Depois disso é só aguardar a análise da documentação. Estando tudo certo, o benefício do desconto já será concedido na próxima conta.