Documentário “A casa é sua!” da jornalista Regiane Pires tem nova data de estreia

CARATINGA – Estreia dia 19 de junho “A casa é sua!”, um documentário da jornalista Regiane Pires, viabilizado através de recursos da Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar nº195/2022) em edital para o município de Caratinga nas Categorias 3 e 4: Produção de Documentário e Produção de Videoclipes.

O curta-metragem conta um pouco da história do Casarão das Artes. Segundo Regiane, diretora do filme, “a escolha desse tema é porque o Casarão é um ponto de memória, um espaço reservado ao registro audiovisual, da arte, da cultura e da história de Caratinga. Seu espaço é aberto ao público, por isso a escolha do nome para o curta-metragem documental; “A casa é sua!””.

A produção procurou contar a história dos 10 anos de atividade cultural do Casarão das Artes, sua riqueza de acervo, assim como acesso dos artistas ao espaço livre para as expressões culturais. E ainda o lado histórico e arquitetônico da casa. “O Casarão das Artes é a única construção erguida no século XIX que resistiu à ação do tempo e às demolições no município. O imóvel destaca-se ainda pela sua arquitetura, remanescente do período colonial e foi tombado pelo decreto nº 029/2006, como um ato de reconhecimento e valorização da história, da arquitetura e da cultura local”, explica Regiane.

A avant-première e Roda de Conversa com a jornalista Regiane Pires e equipe de produção do filme acontece no dia 19 de junho às 19 horas no Casarão das Artes e é uma exibição gratuita e aberta à toda comunidade.