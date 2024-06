Orizânia – Comprador de café aplica golpe em agricultores

Um comprador de café, aplicou um golpe em vários cafeicultores da região com a promessa de valores acima do mercado.

O fato ocorreu na cidade de Orizânia, onde o comprador realizaria o pagamento posteriormente. Para capturar suas vítimas, ele realizava o pagamento de alguns para ganhar credibilidade e assim, continuar fazendo seus negócios.

Segundo informações das vítimas, o comprador de café R.J.R., estava morando a 4 anos no município e trabalhava para um conhecido comprador de café da cidade.

Ao desfazer da sociedade, R.J.R começou a comprar café por conta própria, fazendo negócio com vários cafeicultores da região.

Ele fez a retirada do café de na propriedade dos agricultores, porém ao chegar a data do pagamento R.J.R simplesmente retirou os móveis da sua casa e sumiu da cidade.

Ao tentar contato com o comprador, ele informou que estava no sul de minas, resolvendo “algumas questões pessoais”, porém ao tentar contato com novamente no dia seguinte, já não obtiveram sucesso. O telefone já estava desligado e o aplicativo WhatsApp desativado, foi então perceberam se tratar de um golpe.

Ainda de acordo com as vítimas, calcula-se que o golpe pode chegar a mais de 2 milhões de reais.

A última informação sobre o paradeiro de R.J.R é que ele estaria no Rio de Janeiro, tentando tirar passaporte para poder sair do país.

Se você tem informações sobre R.J.R favor acionar Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.

Fonte: Jornal O Impacto