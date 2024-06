PF prende homem que teria ameaçado servidores do INSS

IPATINGA – A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (13), a operação Seguridade, com o objetivo de cumprir um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal de Ipatinga.

O suspeito teria ameaçado de morte servidores em uma agência do INSS localizada na cidade de Ipatinga, caso os seus pleitos não fossem atendidos.

Foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência do investigado a fim de obter novos elementos de prova que corroborassem os indícios já existentes.

Além disso, outras medidas cautelares foram impostas ao investigado, como a proibição de acesso ou frequência às agências do INSS.

Durante a ação, o indivíduo ameaçou a equipe de policiais e coagiu uma testemunha. Ele foi preso em flagrante.