Presos abrem buraco na parede e fogem de presídio de Teófilo Otoni

Esta é a terceira fuga do sistema prisional mineiro neste ano; outras duas ocorreram em Belo Horizonte e Santa Luzia

Três presos fugiram, na noite dessa quarta-feira (12), da Penitenciária de Teófilo Otoni (Vale do Mucuri) após detentos cavarem um buraco na parede. De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, no total, seis deixaram o local, mas três foram localizados em seguida.

A pasta ainda informou que eles conseguiram sair da cela e jogaram cobertores sobre a cerca, ultrapassando assim a barreira de segurança. Os três seguem foragidos após acessarem a região de mata fechada. São eles:

Tiago das Neves de Jesus – 37 anos

Manoelzito Gil de Souza – 35 anos

Rainne Rodrigues da Silva de Moraes – 26 anos

Qualquer informação que auxilie na recaptura pode ser repassada de forma totalmente sigilosa e anônima para o Disque Denúncia 181.

Outras fugas

Em 5 de junho, cinco presos escaparam da Casa do Albergado Presidente João Pessoa, que fica no bairro Horto, na região Leste de Belo Horizonte.

Em 29 de fevereiro, nove presos fugiram do Presídio do Palmital, em Santa Luzia, na região metropolitana da capital mineira. Os presos escaparam durante o banho de sol. Em 15 de maio, o último detento foragido foi morto após trocar tiros com a Polícia Militar (PM) em um sítio em Esmeraldas, também na Grande BH.

Fonte: Itatiaia