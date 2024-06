Promoção da Cemig vai sortear prêmios para clientes de Minas Gerais

Para participar, consumidores devem estar com as contas em dia e utilizarem as formas digitais de pagamento; prêmio é de R$ 25 mil

DA REDAÇÃO – Para incentivar os consumidores a utilizar as formas digitais de pagamento e atendimento oferecidas pela Cemig, a empresa vai oferecer prêmios de R$ 25 mil para dois clientes na promoção Cemig Dá Aquela Força.

Aderindo aos critérios estabelecidos no regulamento da promoção, os clientes participam de dois sorteios e passam a utilizar as formas mais cômodas, modernas e seguras de quitação de contas e de atendimento.

O período de cadastro na promoção vai até 30/9. Os sorteios serão realizados pela extração da Loteria Federal em 7/10. Os dois vencedores da promoção serão premiados em créditos no valor de R$ 25 mil, entregues mediante cartão de crédito pré-pago, utilizável pelo prazo de até 180 dias contados da apuração.

Para participar, os clientes devem acessar o site cemig.com.br/sorteio e realizar um cadastro pessoal. Após efetuar esse passo, o participante recebe números da sorte de acordo com as regras abaixo:

Cadastrar os dados da conta de luz paga mediante QRCode do Pix dará direito a um número da sorte para cada conta paga (será válido somente o cadastro das faturas de energia geradas e/ou com vencimento nos meses de participação da promoção);

Cadastrar os dados da conta de luz paga mediante débito automático dará direito a um número da sorte para cada conta paga (será válido somente o cadastro das faturas de energia geradas e/ou com vencimento nos meses de participação da promoção);

Cadastrar-se para receber a conta de luz apenas com QRCode do Pix impresso para pagamento, ou seja, sem código de barras, dará direito a um número da sorte para concorrer em todo o período da promoção;

Cadastrar-se para recebimento da conta de luz por e-mail dará direito a um número da sorte para concorrer em todo o período da promoção;

Cadastrar a conta de luz recebida por e-mail dará direito a um número da sorte para cada conta cadastrada;

Indicar um amigo através do link recebido no momento do cadastro dará direito a um número da sorte para cada indicação que efetive a participação e gere pelo menos um número da sorte nesta promoção

Acessar o aplicativo Cemig Atende e atualizar os meios de contato do titular da conta de luz paga durante o período da promoção dará direito a um número da sorte para concorrer em todo o período da promoção.

Quem pode participar

De acordo com Wellington Cancian, gerente de Recuperação de Receita da Cemig, a promoção é válida no estado de Minas Gerais, sendo permitida a participação de todos os consumidores atendidos em baixa tensão que preencherem as condições de participação estabelecidas no regulamento, sendo pessoa física (titular da conta), maior de 18 anos, residente e domiciliado no estado de Minas Gerais ou consumidores pessoa jurídica (titular da conta), exceto administração pública direta ou indireta.

“Para devida contemplação na promoção, o cliente participante titular da conta de luz deverá estar adimplente junto à Cemig, ou seja, não ter nenhuma conta em aberto e vencida no dia do sorteio. Caso contrário o número da sorte concedido será desclassificado”, explica o gerente.