Três homens presos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma em Caratinga

CARATINGA- Três indivíduos, com idades entre 23 e 24 anos, foram presos em flagrante na noite dessa quarta-feira(12)no bairro Santa Zita, após denúncia de que estariam manuseando ostensivamente uma arma de fogo ao lado de um veículo. De acordo com informações da Polícia Militar, uma denúncia foi recebida na central de operações relatando que três pessoas estavam com uma arma de fogo próximas a um carro Gol azul, na Rua Luiz Antônio Bastos Cortes. Ao chegar no local indicado, os militares avistaram o veículo descrito estacionado, com três indivíduos em seu interior. Durante a abordagem e busca pessoal, foram encontrados com os suspeitos quatro cartuchos intactos, um revólver calibre .38, um tablete de maconha, 47 microtubos de cocaína, 26 pedras de crack, uma balança de precisão, três aparelhos celulares e R$ 937,00 em espécie. Os três homens receberam voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Eles foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil para registro da ocorrência.