Grupo de mineiros é sequestrado e torturado no México

Segundo informações, seis homens e uma mulher, que pretendiam entrar ilegalmente nos EUA, foram sequestrados e torturados com pedaços de madeira

Um vídeo que circula nas redes sociais, e que mostra um grupo de mineiros, de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce e Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, sendo torturados por mexicanos, com pedaços de madeira, ganhou notoriedade nesta quarta-feira (12/6). Eles foram sequestrados e espancados.

O fato ocorreu em Cancún, no México, onde um grupo de brasileiros aguardava para seguir em direção à fronteira daquele país e cruzar para os Estados Unidos.

No entanto, os coiotes – pessoas contratadas para fazer a entrada ilegal nos EUA -, não foram pagos e, por isso, decidiram se vingar dos brasileiros.

Para isso, foram usados taxistas, que segundo fontes, foram instigados a participar de uma emboscada para os brasileiros, que teriam entrado em um veículo de aplicativo, que foi cercado e todos foram levados para um local de mata.

No vídeo, aparece um homem e uma mulher recebendo pancadas nas nádegas. O homem chora muito e clama por Jesus”, para que a tortura parasse. No total são oito pessoas, sendo seis homens e uma mulher, mais o motorista de aplicativo.

As primeiras informações dão conta de que os agressores seriam taxistas de Cancún. Outra informação, vinda do México, por meio do jornal “El Heraldo”, é de que os mineiros ficaram em poder dos sequestradores por cerca de 12 horas.

Entenda

O fato ocorreu em 21 de maio, mas somente agora está sendo noticiado. Segundo o noticiário mexicano, os mineiros estariam num terminal rodoviário, e chamaram um veículo de aplicativo.

Quando deixaram o terminal, o carro em que estavam foi interceptado por dois outros veículos, e todos foram levados para um esconderijo nas cercanias de Cancún. Os veículos interceptadores pertenciam a um dos sindicatos de taxi da cidade, o Andres Quintana Roo.

Além de serem espancados e torturados, os mineiros tiveram todos os pertences roubados. Depois de 12 horas, eles foram libertados e tiveram de caminhar por quatro quilômetros, quando foram socorridos por agentes da Secretaria de Segurança Cidadã e Trânsito Benito Juárez.

Três das vítimas, dois homens e uma mulher, foram hospitalizadas. As demais ficaram sob custódia da polícia mexicana, que está cuidando do caso.

O diário “El Heraldo” publicou, ainda, que o presidente da Associação de Hotéis de Cancún, Jesús Almaguer, soltou uma nota onde informa que “está monitorando e pressionando as autoridades para punir essas pessoas sem noção de forma exemplar. É terrível que eles machuquem tanto a imagem da cidade”.

O jornal diz também que o Sindicato Andrés Quintana Roo não se manifestou, embora tenha sido acusado.

O fato está sendo narrado, também, por um site de brasileiros nos Estados Unidos, o “acheiUSA”. Questionado sobre o ocorrido, o Itamaraty ainda não apresentou nenhuma posição do governo brasileiro.

