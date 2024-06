Reforçado policiamento no município de Mutum

Suspeito de ser mandate de chacina foi preso no Espírito Santo

MUTUM – Desde o dia 1º de junho, equipes do Tático Móvel e discentes do Curso de Formação de Soldados do 11º Batalhão de Polícia Militar, vem reforçando o policiamento no município, realizando ações de prevenção e repressão qualificada, tanto no perímetro urbano, quanto na zona rural.

Durante as atividades foi realizada a prisão de três autores de tráfico de drogas, com apreensão de 19 porções de maconha, dez pedras de crack e uma porção de cocaína.

Nesta semana foram presos dois indivíduos foragidos da justiça que podem ter envolvimento/participação no crime de homicídio ocorrido na cidade de Mutum, no dia 01/06.

Um dos indivíduos foi preso naquela cidade e o segundo individuo foi preso com apoio da Polícia Militar do Espírito Santo, na cidade de Vitória/ES.

As ações estão sendo acompanhadas “in loco”, pelo comandante e subcomandante do 11º Batalhão de Policia Militar, além do comando da 29ª Companhia PM. “As investigações referentes ao caso seguem sendo realizadas pelas equipes da Polícia Civil, que posteriormente trarão mais informações sobre o caso”, informa a PM.

Preso suspeito de ser o mandante da chacina de Mutum

Dentre as ações da PM, foi preso um homem, 30 anos, suspeito de ser o mandante de quatro homicídios em Mutum. Ele foi detido no início da noite dessa quarta-feira (12), em Vitória/ES. Os assassinatos aconteceram no dia 1º de junho. A operação contou com o apoio da Polícia Militar do Espírito Santo.

Segundo a Polícia Militar, o homem já tinha mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas em Ipatinga. Com a suspeita de envolvimento do foragido nos assassinatos em Mutum, o homem passou a ser procurado, também, pela Diretoria de Inteligência da polícia mineira.

O homem não reagiu no momento da prisão e nada de ilícito foi encontrado com ele. Ele segue preso no Espírito Santo à disposição da Polícia Civil e do Ministério Público, que podem solicitar a transferência do homem para Minas Gerais para continuar as investigações.

A chacina

Quatro pessoas foram assassinadas no sábado (01/06/24) na zona rural de Mutum. O crime aconteceu no córrego do Onça. Dois homens ficaram feridos.

A Polícia Militar recebeu informação que havia ocorrido um tiroteio no córrego da Onça, distrito do Ocidente. Segundo o solicitante, uma vítima atingida por disparos de fogo foi até a sua residência e pediu socorro e disse ter pessoas baleadas no local. Ao chegar no endereço, as equipes constataram que havia quatro pessoas mortas, sendo Eduardo da Silva Alves, 33 anos, Renan das Neves da Costa, 35 anos, Verônica Priscila Araújo de Souza, 34 anos, e Tainara Oliveira Miranda, de 20 anos.

Segundo a Polícia Militar, Eduardo era foragido da justiça e estava sendo ameaçado por pessoas envolvidas com grupos criminosos também ligados ao tráfico. Ele também tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

Outros dois homens, de 30 e 35 anos, conseguiram fugir, mas também foram baleados e levados ao pronto atendimento médico.