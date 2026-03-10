NOTÍCIAS DO AGRO

ICE

Os contratos de arábica na ICE Future US e os de robusta na ICE Europe trabalharam em alta na última semana. Na ICE Futures US, os contratos para maio próximo, oscilaram nesta sexta-feira (6) 785 pontos entre a máxima e a mínima, batendo, na máxima do dia, em US$ 2,9750 por libra peso, em alta de 870 pontos. Fecharam valendo US$ 2,9330 por libra peso, em alta de 450 pontos (1,56%). Na ICE Europe, os contratos de robusta para maio próximo, bateram na máxima do dia em 3.822 dólares por tonelada, em alta de 71 dólares. Fecharam o pregão a 3.772 dólares, em alta de 21 dólares (0,56%) por tonelada.

Estoques

Na sexta-feira (6), os estoques de cafés arábicas certificados na ICE subiram 8.618 sacas. Estão em 540.867 sacas. Há um ano eram de 794.681 sacas, caindo nesse período 253.814 sacas. Somaram alta nesta semana de 63.638 sacas e na semana passada de 18.025 sacas. Subiram no mês de fevereiro 41.508 sacas e caíram 17.434 sacas no último mês de janeiro. Subiram no mês de dezembro 46.196 sacas e caíram no mês de novembro 24.769 sacas. Acumularam perdas no mês de outubro de 138.209 sacas e de 140.279 sacas no mês de setembro. No mês de agosto recuaram 60.425 sacas e no mês de julho 70.552 sacas. No ano de 2025, os estoques certificados pela ICE Futures US, recuaram 53,76%, acumulando perdas de 526.812 sacas.

Dólar e o mercado

O dólar recuou, sexta-feira (6), 0,85%, fechando a R$ 5,2430. Ontem encerrou o dia a R$ 5,2880. Fechou a sexta-feira passada (27/2) a R$ 5,1340 e a sexta-feira anterior (20) à passada a R$ 5,1760. Em reais por saca, os contratos para maio próximo na ICE Futures US fecharam, sexta-feira (6), valendo R$ 2.034,16. Encerraram a última sexta-feira (27/2) a R$ 1.906,64 e a sexta-feira anterior à passada (20/2) a R$ 1.956,13.

Mercado físico

O mercado físico brasileiro de arábica permaneceu com volume baixo de negócios fechados. O mercado físico de conilon apresenta um número mais expressivo de negócios fechados. Os produtores de arábica mostram pouca disposição em vender o café que ainda resta da atual safra 2025/2026 nas bases oferecidas pelo mercado. Há interesse comprador para todos os padrões de café.

Embarques

Até dia 4 os embarques de fevereiro estavam em 2.066.665 sacas de café arábica, 226,221 sacas de café conilon, mais 317.204 sacas de café solúvel, totalizando 2.610.090 sacas embarcadas, contra 2.753.549 sacas no mesmo dia de janeiro. Até o mesmo dia 4, os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em fevereiro, totalizavam 2.638.467 sacas, contra 2.928.350 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Embarques II

Até dia 5 os embarques de março estavam em 337,854 sacas de café arábica, 34.186 sacas de café conilon, mais 9.472 sacas de café solúvel, totalizando 381.512 sacas embarcadas, contra 336.967 sacas no mesmo dia de fevereiro. Até o mesmo dia 5, os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em março, totalizavam 629.183 sacas, contra 588.378 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Bolsa Nova Iorque

A bolsa de Nova Iorque – ICE, do fechamento do dia 27/2, sexta-feira, até o fechamento de sexta-feira (6), subiu nos contratos para entrega em maio próximo 1.255 pontos ou US$ 16,60 (R$ 83,04) por saca. Em reais, as cotações para entrega em maio próximo na ICE, fecharam no dia 27 a R$ 1.906,64 por saca, e, sexta-feira (6) a R$ 2.034,16. Ainda na última sexta, nos contratos para entrega em maio, a bolsa de Nova Iorque fechou em alta de 450 pontos.