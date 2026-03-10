Mulheres: mais que homenagem, respeitar

Na Semana Internacional da Mulher, mais do que homenagens, precisamos avançar no respeito e no reconhecimento dos espaços que as mulheres merecem ocupar. No esporte não é diferente, seja qual for a modalidade. Uma reflexão necessária e profunda.

Como exemplo, cito as mulheres fortes que se graduaram no hapkido. Após a avaliação do desempenho técnico e disciplinar, os atletas conquistaram novas graduações. Karen Vinha de Sousa foi promovida à faixa vermelha; Érica Luiza da Silva Lima alcançou a faixa vermelha com ponta preta; e Ana Carolina Costa, Arthur Gabriel de Jesus Santos, Daniela Ferreira Batista e Miliane de Oliveira Santana Pereira obtiveram a faixa amarela.

Como não lembrar também da atleta de CrossFit Daniella Sturzeneker, campeã no BOPE Games 2025, maior festival multiesportivo da América Latina. A caratinguense conquistou o primeiro lugar na categoria Master Misto Dupla do BOPE Games 2025, realizado no Mineirão, em Belo Horizonte, ao lado da dupla Doriva Souza.

A sempre combativa e competente Marina Pires, multifuncional, também merece destaque, promovendo, arbitrando e organizando o esporte em toda a nossa região. Citei apenas alguns exemplos de mulheres que não se intimidam e partem para o ataque em todas as modalidades. Respeitadas e admiradas. Indiscutivelmente vitoriosas e exemplos de determinação.

Tênis de Mesa: COPA MG

Neste sábado, 07/03/2026, teve início a COPA MG, realizada em Belo Horizonte pela Federação Mineira de Tênis de Mesa Olímpico e Paralímpico. Com o apoio da patrocinadora Asafe — Associação Somos Amigos do Futebol e Esporte — foram enviados os atletas Charles Viana, Laércio Schneider, Luan Braga, Mateus Henrique, Miguel Sfalsin e Vitor Scarpatti, que obtiveram os seguintes resultados:

Medalhas:

Laércio: ouro no Absoluto e prata no Master 30

Luan: bronze no Master 30

Miguel: prata no Sub-2 e prata no Absoluto G

Vitor: bronze no Absoluto D e bronze no Sub-17

Com participação digna de aplausos, nossos atletas representaram a região e levaram o nome de Caratinga ao pódio no cenário mineiro.

Mineiro: Cruzeiro campeão

O Cruzeiro conquistou seu 39º título estadual ao bater o Atlético por 1 a 0, com gol do artilheiro Kaio Jorge. Não foi um grande jogo tecnicamente. Porém, não faltou disposição a nenhum dos lados.

Mais organizado, o Cruzeiro sempre esteve mais perto de abrir o placar. Ao Galo faltou maior poder de decisão ofensiva — algo frequentemente reclamado pelo ex-técnico Sampaoli.

Do lado da Raposa, mesmo sem uma atuação brilhante, o time foi mais competente individualmente. Ao final, o título ficou com a equipe de melhor campanha.

Rogério Silva

@papoesportivodc