Crescer Juntos Dá Trabalho — e Vale a Pena

Com o passar do tempo, muitos casais descobrem uma verdade simples e, às vezes, desconfortável: RELACIONAMENTOS NÃO nascem PRONTOS. Eles crescem — ou diminuem — conforme o cuidado que recebem. Ao longo da caminhada que inspirou o livro “Seven Key Steps to Effective Couples Communication” (Sete Passos Essenciais para uma Comunicação Eficaz), ficou claro que comunicação saudável não é um evento pontual, MAS UM PROCESSO CONTÍNUO.

No início, tudo parece mais espontâneo. Conversas fluem, expectativas ainda estão sendo descobertas, e pequenas diferenças parecem charmosas. Com o tempo, a vida entra em cena com força: trabalho, filhos, saúde, responsabilidades, cansaço. E aquilo que antes acontecia naturalmente passa a exigir INTENCIONALIDADE.

Crescer juntos dá trabalho porque as pessoas mudam. Mudam prioridades, ritmos, sonhos. O que fazia sentido ontem pode não fazer hoje. Quando um cresce e o outro não acompanha — ou quando crescem em direções opostas —, a comunicação sente e ressente.

Casais saudáveis aprendem a revisitar conversas antigas. Aprendem a PERGUNTAR DE NOVO:

“Como você está?”

“O que mudou para você?”

“O que você precisa agora?”

Essas perguntas parecem simples, mas mantêm o relacionamento vivo. Elas comunicam interesse real, presença e cuidado. Crescer juntos não significa pensar igual, mas CONTINUAR SE INTERESSANDO UM PELO OUTRO.

Também é importante aceitar que haverá fases mais fáceis e fases mais exigentes. Há momentos em que conversar flui; em outros, exige esforço consciente. O PROBLEMA NÃO É O ESFORÇO — o problema é desistir dele.

Conheci casais que atravessaram décadas juntos, não porque nunca tiveram dificuldades, mas porque decidiram NÃO PARAR DE APRENDER. Aprender a ouvir melhor. Aprender a falar com mais clareza. Aprender a pedir ajuda quando necessário.

Crescimento também envolve HUMILDADE e CORAGEM de reconhecer que ainda há o que ajustar, que ainda há o que amadurecer. Ninguém chega a um ponto em que pode dizer: “Agora já sei tudo sobre comunicação.”

Neste passo, o convite é realista e encorajador: CONTINUE INVESTINDO. Pequenos ajustes feitos hoje evitam grandes distâncias amanhã. Uma conversa honesta, um pedido de desculpas, um interesse renovado — tudo isso soma.

RELACIONAMENTOS DURADOUROS NÃO SÃO FEITOS DE perfeição, mas de persistência. E quando dois decidem crescer juntos, mesmo com trabalho e desafios, descobrem que o esforço vale a pena.

No próximo e último artigo, vamos olhar para o todo e pensar em uma COMUNICAÇÃO QUE SUSTENTA NÃO APENAS MOMENTOS, MAS UMA VIDA INTEIRA.

Profa. W.L. Kruger – Faculdade de Teologia Uriel de Almeida Leitão – WhatsApp +1-470-604-0806 ou Email: krugerwilma210@gmail.com

Espaço de nosso leitor

… Concordo: o perdão deve ser um exercício diário, sem esquecer o que nos magoou, mas buscando um entendimento pleno e consciente, para que o motivo seja superado e sublimado. Carlos Beutler – Engenheiro, São Paulo Capital.

… Paz, Wilma! Obrigado por este texto cativante, agora ao alcance de mais pessoas. Você consegue equilibrar dois vieses sumamente importantes em uma leitura educativa direcionada a uma comunidade como a nossa, com leveza e profundidade. Você toca num fundamento da relação entre pessoas, em especial, no contexto familiar. De fato, comunicação, por palavras ou gestos, aproxima ou distancia, acalenta ou espinha, deixa saudades ou feridas, tantas vezes incuráveis. Parabéns! Pr. Prof. Jaider, Caratinga.